Blitz dei militari nella palazzina sospetta. Scoperto con mezzo chilo di cocaina

Qualcuno aveva notato e da tempo uno strano via vai a Spilamberto. Nei giorni scorsi è quindi scattato il blitz nella palazzina ‘sospetta’ e, una volta entrati nell’appartamento di un tunisino 35enne, i carabinieri di Bologna hanno trovato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Infatti, nell’abitazione di un insospettabile padre di famiglia i militari hanno rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare ben mezzo chilo di cocaina e oltre 150 grammi di hashish. Nei confronti del giovane padre, disoccupato sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed ora l’indagato è in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.