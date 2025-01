Blitz dei Nas nelle strutture socio assistenziali: rilevate irregolarità in due case alloggio

Arredi in pessime condizioni e scarsa igiene. E’ quanto riscontrato dai militari del Nas in una comunità alloggio e in una casa famiglia nel corso di controlli disposti su tutto il territorio nazionale presso numerose strutture socio-sanitarie e assistenziali per verificare la conformità delle condizioni igienico-sanitarie, gestionali e strutturali.

In città le irregolarità sono state rilevate in una comunità alloggio: qui i servizi igienici utilizzati dagli ospiti sono risultati privi del dispositivo di allarme obbligatorio, mentre in alcune camere erano presenti arredi in pessime condizioni.

Nella Bassa, in una casa famiglia, nel piano sottotetto utilizzato per stendere le coperte degli anziani, sono state riscontrate carenze igieniche, dovute alla presenza di ragnatele diffuse e polvere, causate dalla mancanza di pavimentazione.

Al legale rappresentante della struttura è stata contestata una violazione amministrativa, con una sanzione pari a duemila euro. Le ispezioni proseguiranno anche nei prossimi giorni.

v.r.