Blitz dei vigili, arrestata ladra seriale

Continuano i controlli della Polizia locale di Modena che nei giorni scorsi sono intervenuti in via del Mercato, via Canaletto, viale Gramsci e nell’area delle ex Fonderie Riunite in viale Ciro Menotti, dove alcuni operai avevano segnalato intrusioni all’interno dei cantieri, poi non riscontrate dagli operatori al momento delle verifiche. Le ispezioni si sono poi concentrate su alcuni esercizi commerciali di viale Gramsci: nove, qui, le violazioni amministrative contestate, per un totale di multe che supera i 3 mila euro. Durante i sopralluoghi le pattuglie hanno inoltre arrestato una donna che deve scontare una condanna a 4 anni per una serie di furti. Alcuni residenti l’avevano vista dormire in strada. All’accertamento, la stessa, una quarantenne italiana di origini marocchine, è risultata destinataria di un ordine di carcerazione emesso qualche giorno addietro. E’ stata quindi portata in carcere.

È invece scattata una diffida amministrativa (prevista dal regolamento comunale di Polizia urbana) nei confronti della proprietà di un distributore di carburante, in via del Mercato. Nei pressi di un sottoscala, il cui ingresso era stato scardinato, sono stati rinvenuti resti di bivacchi. I controlli hanno poi interessato anche diverse attività commerciali di viale Gramsci. In particolare, è stata rilevata carenza di igiene nei locali di un parrucchiere: oltre alla segnalazione all’Ausl, è stato elevato al titolare un verbale di 50 euro.

La Polizia di Stato, invece, ha denunciato un 19enne italiano per porto abusivo di armi poichè trovato in possesso di un coltello a serramanico (con lama di 7 centimetri) estratto venerdì sera durante una lite in via Nicolò dell’Abate, nei pressi della stazione.