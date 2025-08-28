Blitz della Finanza, casa e auto sequestrate a una cooperativa: aveva debiti per oltre 5 milioni

Modena, 28 agosto 2025 — Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Modena ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una cooperativa con sede in città, attiva nel settore della logistica e dei trasporti su strada. La decisione arriva dopo un’indagine coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce gravi irregolarità fiscali commesse tra il 2021 e il 2022.

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, il legale rappresentante della società è indagato per il mancato versamento di ritenute fiscali e dell’Iva, per un totale di oltre 1,3 milioni di euro. In pratica, la cooperativa avrebbe continuato a operare senza riversare allo Stato le imposte dovute, accumulando un debito sempre più pesante. Gli accertamenti condotti dai militari hanno infatti rivelato che la situazione non si limitava a quelle annualità: complessivamente la società aveva un’esposizione verso l’erario e gli enti previdenziali superiore ai 5,3 milioni di euro.

Una condizione che ha portato il Tribunale di Modena, già a maggio, ad aprire la liquidazione giudiziale della cooperativa, decretandone di fatto la fine dell’attività. In questo quadro si inserisce ora il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che ha disposto il sequestro di beni riconducibili all’indagato. L’obiettivo è chiaro: impedire che quote societarie, fondi o proprietà possano essere venduti o sottratti alle eventuali pretese del fisco, mettendo così al sicuro almeno una parte del credito erariale.

Il sequestro ha riguardato disponibilità finanziarie trovate sui conti, quote della società, un’automobile e un immobile situato a Cerignola, in provincia di Foggia, per un valore complessivo vicino ai 500 mila euro. Una somma che non copre l’intero debito maturato, ma che rappresenta comunque un primo passo per cercare di recuperare risorse a favore delle casse pubbliche.

La vicenda evidenzia ancora una volta quanto il settore della logistica, spesso popolato da realtà cooperative, possa nascondere fragilità economiche e, in alcuni casi, pratiche scorrette che finiscono per penalizzare sia i lavoratori sia la collettività. Il mancato versamento di imposte e contributi, infatti, non solo priva lo Stato di risorse fondamentali, ma genera concorrenza sleale nei confronti delle imprese corrette che operano rispettando le regole. Va comunque ricordato che, al momento, il rappresentante legale della cooperativa è solo indagato e gode della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva. Saranno dunque i prossimi passaggi giudiziari a stabilire la sua responsabilità penale e a chiarire tutti gli aspetti della vicenda.