Blitz nel campo nomadi . Trovate divise del Sassuolo

Un allacciamento abusivo alla rete elettrica, per il quale sono state denunciate nove persone. Ma nello storico campo nomadi di via Strozzi – nelle campagne tra San Rigo e San Bartolomeo, alle porte di Reggio Emilia – i carabinieri hanno trovato stavolta qualcosa di insolito: uno scatolone contenente un set di divise del Sassuolo Calcio. La provenienza delle magliette del club è ora al vaglio degli inquirenti.

Il blitz dei carabinieri è scattato prima dell’alba del’altro ieri, alle 5,30 del mattino. L’operazione, finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e alla ricerca di armi e refurtiva, ha visto un ampio dispiegamento di forze.

Circa quaranta militari suddivisi in dieci squadre hanno operato sul campo, con il supporto delle unità speciali del 5° reggimento carabinieri di Bologna (Sat), della compagnia di intervento operativo di Firenze (Sio), della Sezione radiomobile, nonché di reparti cinofili e forestali.

All’attività hanno partecipato anche tecnici Enel per il controllo di eventuali allacci abusivi, vigili del fuoco, unità cinofile della polizia provinciale per la ricerca di stupefacenti e un operatore con drone per il monitoraggio aereo.

Il bilancio dell’operazione nel campo nomadi, che molti anni fa fu oggetto di sorta di ’sanatoria’ da parte dell’amministrazione, è significativo: 45 persone identificate, 14 abitazioni sottoposte a verifiche edilizie da parte dei carabinieri forestali e il ritrovamento dello strano scatolone contenente le divise della formazione di Serie A, la cui provenienza sospetta è al vaglio degli investigatori. Nove persone, come si diceva, sono state denunciate con l’accusa di furto di energia elettrica.