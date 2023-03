Blitz nel covo Indagato un No-vax

C’è anche un residente a Modena tra i sette No Vax iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di associazione per delinquere, istigazione a delinquere, danneggiamento e imbrattamento, al termine del lavoro complesso e ‘vecchio stampo’ portato avanti dai poliziotti. Tra loro ci sono un’impiegata. Un operaio metalmeccanico. Un’insegnante. Un disoccupato. Un’esperta di omeopatia. Tutti incensurati. Gli agenti con appostamenti, osservazione e attività tecniche, sono riusciti a individuare gli autori di almeno 25 danneggiamenti compiuti nel Bolognese dai membri del sodalizio oltranzista, che si ritrovavano sulle chat di Telegram per organizzare le ‘azioni’. L’ultima, eclatante secondo i ‘guerrieri’, sarebbe dovuta andare in scena domani. Ma la Digos, nell’indagine coordinata dal procuratore capo Giuseppe Amato e dal pm Antonello Gustapane, ha ‘raffreddato’ la loro esuberanza, con l’esecuzione di quattro perquisizioni domiciliari e il sequestro, in un garage, nella prima periferia, che fungeva da base logistica per il gruppo, di numerosi estintori, torce, walkie-talkie, body cam, droni e diversi secchi di vernice, oltre a tute, scarpe, giacche con simboli dei Guerrieri Vivi, diversi striscioni e manifesti con scritte no vax e riferimenti al nazismo, diversi zaini già pronti con estintori, bombolette spray, megafoni, fionde, balestre e materiale informatico.

Le indagini sono partite all’inizio dell’anno scorso e l’ultimo episodio contestato ai sette risale al 5 gennaio scorso, quando tre attivisti erano stati individuati mentre imbrattavano le vetrate del Comune in piazza Liber Paradisus di Bologna.