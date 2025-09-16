Blitz nella sede di Amo. Scandalo fondi spariti, la Guardia di Finanza acquisisce i documenti

Guardia di finanza nella sede di aMo. Ieri mattina militari delle fiamme gialle si sono presentati nel quartiere generale dell’Agenzia per la mobilità. Nel corso della giornata sono stati acquisiti documenti e materiali utili alle indagini. Nei prossimi giorni sarà possibile comprendere le risultanze di questo blitz della guardia di finanza. E non si esclude che all’acquisizione di documenti e alle richieste di collaborazione al personale amministrativo qualcuno possa essere a breve chiamato per rispondere ad alcune domande su quanto è accaduto.

Si aggiunge dunque un nuovo capitolo alla vicenda aMo, il caso dell’ammanco di 500mila euro su cui c’è un’indagine in corso. La storia giudiziaria sta alimentato in parallelo un fitto dibattito politico. Lo stesso sindaco Massimo Mezzetti ne ha parlato nei giorni scorsi in Consiglio, rinfocolando la discussione.

Su quanto ha detto il primo cittadino nei giorni scorsi è intervenuto tra gli altri il vicecoordinatore di Forza Italia Antonio Platis: "Le risposte del sindaco Mezzetti sono giuste, ma arrivano fuori tempo massimo. Fa piacere che finalmente abbia convenuto sul fatto che i responsabili, con vari profili, siano molti di più rispetto a quanto fatto credere fino ad oggi. Le questioni sollevate dal primo cittadino, però, sarebbero state di stretta attualità a giugno, quando il quadro era ancora incerto. in consiglio non ha fatto altro che ripetere cose che già sapevamo".

Il tempo "impiegato dall’allora segretario del Pd, Stefano Reggianini, per denunciare l’ammanco è stato lunghissimo, mentre andava evidenziato subito, come richiede la normativa e come imporrebbe il buonsenso", continua Platis. "I vertici di aMo hanno atteso ben 71 giorni prima di recarsi in Procura. È comodo stigmatizzare a settembre il ritardo della denuncia, quando da socio di riferimento avrebbe potuto sbattere i pugni sul tavolo molto prima. Come mai Reggianini ha impiegato tutte quelle settimane? Il quadro che emerge, caro sindaco, è estremamente poco trasparente, soprattutto dopo che il direttore generale di AMO, Berselli, è stato licenziato in tronco il 22 luglio. Se le contestazioni erano così gravi da defenestrarlo, perché all’Amministratore unico Reggianini non sono stati mossi rilievi formali?".

Sono altre le risposte – incalza Platis – che ci saremmo aspettati. I viaggi, le spese di rappresentanza e i fondi europei restano ancora una chimera. In particolare quelli su cui lo stesso Reggianini indicava nel Comune di Modena il soggetto che avrebbe pagato la trasferta in Brasile, mentre Mezzetti ha giurato il contrario. Chi ha ragione? Restano troppe ombre".

"Serve trasparenza totale – conclude Platis – e servono altre risposte, molto più dettagliate, perché i cittadini modenesi meritano di sapere come sono stati utilizzati i loro soldi e chi ha le responsabilità di una gestione così opaca".