Blitz sotto i portici e nelle cantine contro degrado e spaccio

I residenti di viale Crispi sono insorti più volte in questi mesi, denunciando di vivere un incubo fatto di spaccio, prostituzione, risse e violenza. "Non possiamo più uscire di casa senza imbatterci in pusher, tossicodipendenti, prostitute e alcolizzati che, ad ogni ora del giorno e della notte, bivaccano sotto il portico e stazionano sui gradini dei portoni spacciando e consumando sostanze stupefacenti di ogni tipo e genere avvalendosi anche di fornelli e taniche di benzina", hanno affermato nei giorni scorsi. Ma la polizia si è messa in ascolto e ieri pomeriggio il questore Silvia Burdese ha disposto un servizio straordinario di controllo in viale Crispi e zona stazione ferroviaria, con particolare attenzione ai condomìni oggetto di recenti esposti. In particolare al civico 29, infatti, gli inquilini avevano fatto presente come spesso trovassero nelle loro cantine senzatetto e tossicodipendenti. Ieri i servizi svolti dagli agenti della questura hanno visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, con il supporto del reparto prevenzione Crimine e della finanza, oltre che dell’unità cinofila e della polizia locale. I poliziotti hanno verificato le situazioni di degrado urbano, passando al setaccio i portici e, in tre condomini, tutti gli spazi comuni, comprese cantine e sottotetti, in alcuni casi comunicanti tra loro e risultati essere facili luoghi di transito per malintenzionati. In una cantina è stato trovato un 50enne, per cui sono in corso accertamenti amministrativi mentre una speciale "task force", composta da finanzieri e agenti della polizia locale ha effettuato un controllo anagrafico di tutti i residenti di ben 49 appartamenti. E’ stata inoltre verificata la regolarità delle conduzioni, locazioni e sub locazioni in atto e il controllo è stato esteso con successivi accertamenti del Comune anche alle condizioni di abitabilità dei luoghi. In tutto sono state controllate oltre 70 persone. Intanto i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore fermato nei pressi di un parco nella zona Buon Pastore. L’uomo, 39enne, è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina, una dose di hashish e un bilancino di precisione. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare anche 5 pasticche, 4 pezzi di hashish del peso di 40 grammi, 1 dose di marijuana e oltre 5.900 euro in contanti.