Bloccano lo scippatore a Modena: “Lui ci picchiava, ma abbiamo resistito”

Modena, 18 agosto 2023 – “L’abbiamo bloccato saltandogli addosso, lui ha sferrato calci e pugni per liberarsi. Sono stati i dieci minuti più lunghi e terribili delle nostre vite”. A parlare sono le coraggiose ragazze che mercoledì sera sono state prima vittime di un tentato scippo ad opera di un albanese di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, e che poi hanno rimediato lividi in tutto il corpo nel tentativo di fermarlo.

E’ successo lungo i viali, all’altezza di via Barbieri. "Dopo l’aperitivo – raccontano Elisabetta Noto, 25 anni, e la ‘compagna di sventura’ Marlin Venturelli – stavamo accompagnando a casa una nostra amica. Ci eravamo perse in chiacchiere e un uomo ci ha affiancato in bicicletta. Mi ha strappato la borsa – ricorda Elisabetta – e istintivamente gli sono corsa dietro. Anche Marlin è stata colta dall’istinto di fermarlo e lo ha afferrato per la maglietta: lui nello scontro è caduto dalla bicicletta. A quel punto ha iniziato a tirarci calci e pugni: voleva liberarsi. Ha continuato a dimenarsi – spiega la giovane – ma noi non abbiamo mollato la presa e intanto l’altra nostra amica ha chiamato la polizia".

"Gli sono saltata addosso – aggiunge Marlin – e l’altra nostra amica lo ha tenuto fermo per le spalle. Siamo cadute tutte e tre a terra e mentre lui si divincolava, mi ha fatto sbattere la testa sul pavimento, ha cercato di strozzarmi col braccio e, nel frattempo, ha tirato pugni alle mie amiche. Mi ha sferrato alcuni colpi sullo stomaco, ma abbiamo resistito fino all’ultimo. Abbiamo avuto tanta paura, ma per fortuna non era armato".

"Abbiamo male al petto, alle gambe, alle braccia – concludono le due amiche – E ora che è passata l’adrenalina sentiamo tutto il dolore e la paura, ma ne è valsa la pena perché lo hanno preso".

In soccorso delle ragazze, infatti, sono immediatamente intervenuti gli agenti della volante e i sanitari del 118, che le hanno medicate. L’uomo è stato quindi arrestato dai poliziotti: aveva precedenti condanne definitive per furto, ricettazione, illecita detenzione di droga, agevolazione all’esercizio della prostituzione, nonché evasione. Ieri mattina il giudice, nel corso dell’udienza ha convalidato l’arresto e disposto per il 42enne gli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.

"Non siamo felici dei domiciliari, speravamo nel carcere – commentano le tre giovani – L’Italia è così. La polizia ci ha rassicurato e aiutato ma alla fine lui è ai domiciliari. Ormai non si può più camminare in città: accade l’impossibile".