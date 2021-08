Modena, 3 agosto 2021 - Da giorni gli incendi devastano l’Italia. È come sempre il sud il più colpito con la Sicilia letteralmente in ginocchio, tanto da diventare un caso nazionale. I pompieri sono partiti da diverse Regioni, compresa l’Emilia Romagna in direzione dell’isola per far fronte all’emergenza ma anche la regione Abruzzo e le Marche, in queste ore, sono nella morsa dei roghi. I tanti turisti modenesi in viaggio si sono trovati loro malgrado a far fronte a disagi causati proprio dall’allarmante situazione. Tra questi anche Gianni Gibellini, titolare dell’omonima agenzia funebre che, per oltre 24 ore, è rimasto senza linea. "Sono con la famiglia nel nostro B&B Le Stelle di San Vito Lo Capo – racconta – e siamo rimasti scollegati dal mondo per un giorno e mezzo: non funzionava più niente. Purtroppo si tratta di una questione vecchia – sottolinea Gibellini – da anni in Sicilia malviventi appiccano il fuoco al solo scopo di procurare danni. Chi, come noi, aveva Telecom è rimasto senza linea per oltre un giorno e mezzo ma, per fortuna, le fiamme qui non sono arrivate come invece è accaduto qualche anno fa. Verso Catania o a Palermo è un disastro, però – commenta Gibellini – anche perchè le temperature sopra i quaranta gradi e i giorni di scirocco purtroppo alimentano le fiamme".

A vivere un vero e proprio incubo Monica Martinelli, di Sorbara, rimasta a bordo di un treno per un giorno intero. "Sono salita a bordo del Freccia Argento a Modena domenica mattina - racconta – dovevo arrivare a Taranto alle 19.46 dove mi attendevano gli amici. Poco dopo, arrivati ad Ancona ci hanno segnalato un problema dovuto ad un incendio lungo la tratta e al conseguente intervento dei pompieri. Prevedevano di partire 20 minuti dopo ma ci siamo accorti subito che, in realtà, accanto a noi erano bloccati altri due treni. Siamo andati avanti di venti minuti in venti minuti con continui annunci che parlavano di imminente ripartenza ma noi intanto ci siamo documentati: c’erano tre focolai, di cui il più grande a Pescara e un vento fortissimo che rendeva difficile lo spegnimento".

Martinelli racconta come da quel momento abbia avuto inizio l’incubo: "Ci hanno portato bottiglie d’acqua e un sacchettino di taralli e l’attesa si è prorogata. L’ultimo annuncio è stato alle 17.30: prevedevano di partire alle 20 poi, però, non si è più sentito nessuno e non è passato nessuno; quindi non sapevamo a chi chiedere indicazioni. Il treno era pieno – spiega la modenese – neonati, anziani e tanti animali. Abbiamo iniziato a preoccuparci e a chiedere informazioni ma, alla fine, stremati, siamo arrivati a mezzanotte senza avere idea del nostro destino". La modenese racconta di essersi resa conto che la situazione era complessa quando una delle ragazze dello scompartimento ha annunciato che il suo amico era bloccato da tempo dall’altra parte del rogo, a San Benedetto del Tronto. "Nessuno ci ha avvisati che ci sarebbero volute ore prima di riuscire a ripartire. Non sono neppure più passati col cibo – tuona la donna – e teniamo presente che c’erano tanti bambini e quando abbiamo provato ad andare al bar, non era rimasto nulla da mangiare. Seicento persone a bordo di un convoglio, stremate e lasciate a loro stesse. Ad un certo punto ci è arrivata una mail – continua – che ci comunicava la possibilità di chiedere il rimborso. Non sapevamo neppure se il treno sarebbe ripartito. Abbiamo atteso ancora – racconta la modenese – e alle tre del mattino ci è stato chiesto di scendere dal treno perchè avrebbero dovuto disinfettare il convoglio. C’era freddo – afferma laconica - e dall’altoparlante ci hanno comunicato che i convogli sarebbero tornati indietro dal momento che risultava impossibile risolvere il problema. Eravamo tutti clienti non paganti ormai e probabilmente preferivano evitare di fare arrivare a destinazione 600 persone. Gli anziani, stremati, hanno cercato un albergo mentre, intanto, il personale ci invitava a firmare la rinuncia a raggiungere la destinazione. Mi sono rifiutata – tuona la donna – e ho risposto che erano tenuti a portarmi a Taranto". L’odissea della turista si è conclusa ieri mattina quando, alla fine, alle 6.30 il convoglio è ripartito in direzione Bari. "Mi sono imputanta e sono rimasta a bordo. Ho dovuto poi salire a bordo di un secondo treno per raggiungere Taranto ma, dopo 24 ore in viaggio, ce l’ho fatta. Stanca e basita – sottolinea amareggiata Monica Martinelli – ci hanno trattati come animali. Un’indecenza".