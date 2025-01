Bloccati sul monte Cimone senza ramponi: due bolognesi recuperati dal Soccorso alpino

Bologna, 12 gennaio 2025 – Ore di paura sul monte Cimone per due 31enni residenti a Bologna, che nella giornata di ieri 11 gennaio sono rimasti intrappolati tra la nebbia e il manto nevoso ghiacciato. Si stavano dirigendo verso il Libro Aperto, partiti dai Taburri, ma giunti in quota si sono resi conto di non essere più in grado di proseguire, anche perché sprovvisti di ramponi.

Intorno alle 15.30 hanno dunque lanciato un allarme al 112: la stazione del monte Cimone del Soccorso alpino e speleologico – con 6 operatori e il quod – e il Soccorso alpino della Guardia di finanza dell’Abetone – con un tecnico e una Unità Cinofila – si sono attivati immediatamente. Nel frattempo la Sala Operativa del 112 ha geolocalizzato i due escursionisti che risultavano essere, per poche centinaia di metri, già in territorio toscano.

Nonostante la scarsa visibilità, verso le 17 i due 31enni sono stati individuati dal cane della Guardia di finanza: erano infreddoliti e impauriti a causa del grande stress emotivo, ma non presentavano problemi sanitari. Una volta equipaggiati con dei ramponi e assicurati con una corda, sono stati accompagnati verso la partenza degli impianti di risalita dell’Abetone.

Il Soccorso alpino raccomanda a tutti gli escursionisti di prestare molta attenzione quando si decide di fare passeggiate o escursioni in quota. Controllare il meteo, avere scarponi da montagna, ramponi, piccozza e abbigliamento idoneo. Le temperature, durante la notte ma già anche all’imbrunire, scendo sotto lo zero e il manto nevoso è ghiacciato, in particolare oltre i mille metri.