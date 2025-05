Bmw nel mirino. Sparite anche le portiere

Ancora vandalismi e saccheggi sono stati segnalati ai danni delle auto posteggiate alla Sacca. Ieri, in via Anderlini, i residenti nel raggiungere le proprie vetture si sono resi conto di come, ad una di queste, fossero state addirittura asportate le portiere.

Quando il proprietario ha raggiunto infatti il proprio mezzo, una BMW bianca si è reso conto con un certo rammarico e comprensibile disappunto come ignoti si fossero appunto portati via le portiere e altri pezzi del mezzo, lasciando i documenti sparsi un po’ ovunque.

Non è escluso che vi sia un vero e proprio mercato nero di pezzi d’auto e a colpire potrebbero essere bande specializzate in questo genere di colpi. I residenti segnalano come questo genere di furti non rappresenti una ‘novità’ e come anche l’altra notte sia stata rubata una vettura ad un residente di via delle Suore. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

