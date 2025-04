Boccassuolo, reportage nel paese che frana: case distrutte e sfollati. “Aiutateci, non ce la facciamo più”

Boccassuolo di Palagano (Modena), 29 aprile 2025 – L’emorragia di fango e rocce dal monte ferito, il Cantiere (1.600metri di quota), ci ha messo meno di un mese a raggiungere il torrente Dragone all’incirca mille metri più sotto. Nel frattempo si è portata dietro strade, alberi e case, ma anche paure antiche riaffiorate dagli anni Trenta del secolo scorso, quando due differenti frane devastarono e in alcuni casi cancellarono diverse borgate: Casa di Tognone, Casa Nuova, Roncovecchio, Casa Meigori. Nomi e ricordi perlopiù ormai solo scritti parte dell’eredità collettiva di Boccassuolo, bucolica quanto fragile frazione del comune di Palagano, splendido affaccio sull’Appennino modenese.

Una delle case completamente distrutte dalla frana nei giorni scorsi: siamo in località Le Macchiarelle. Altre due abitazioni in quelle ore hanno avuto lo stesso destino (fotoservizio di Francesco Vecchi)

Palamede Ghidorzi, responsabile della protezione civile nella valle Dragone, spiega con efficacia quello che sta succedendo “lassù”, appena duecento metri più in alto dall’ultimo punto ad oggi raggiungibile a piedi, siamo in località ‘Lamarine’: “Dopo giorni di pioggia incessante il terreno si è completamente impregnato d’acqua, ha fatto da serbatoio”. Poi il serbatoio si è rotto: “Stavo facendo legna – ricorda Ivano Bernardi – e ho cominciato a sentire gli alberi spezzarsi. Brutta roba, ho subito pensato stesse succedendo qualcosa di grosso”.

Palamede Ghidorzi (Protezione Civile) ci ha accompagnato nel viaggio e mostra i resti di quello che era uno splendido paesaggio naturale

Eravamo ad inizio aprile; che le voci arrivate fino in paese non fossero un ‘pesce’ lo si è capito nel giro di poco. Ad oggi la colata è lunga quasi tre chilometri, ha mosso qualcosa come 2 milioni e mezzo di metri cubi di terra, ha cancellato quattro strade, arterie ancora più fondamentali da queste parti, tre famiglie sono state evacuate, otto persone in tutto. Dodici le case parzialmente isolate, 51 persone che devono fare chilometri per riconnettersi al resto del mondo. Trentacinque abitazioni da tre settimane non hanno acqua potabile. In un’altra località, alle ‘Macchiarelle’, la terra ha fatto le onde, si è spezzata e ha sbriciolato tre case, proprietà di una famiglia che proprio negli anni Trenta si era spostata per via della ‘lezza’, parola dialettale che sta a significare ‘frana’ e non ha caso identifica uno dei corsi d’acqua presenti in zona.

La gente costretta a sgombrare le case: a destra, l’assessora di Palagano, Laura Facchini, e sotto Giulio Giugli, sfollato dal suo agriturismo

La comunità di Boccassuolo ora è divisa in due: cento persone vivono nel borgo con le abitazioni in sasso, in mezzo c’è l’enorme frana visibile a chilometri di distanza, e dall’altra parte i 51 abitanti delle borgate. Proprio qui, nelle borgate, la frana devasta il territorio, avanzano una settantina di centimetri l’ora. Un mese di resistenza collettiva, questo aprile, qui dove il 25, come in tutto l’alto Appennino di Modena, ha un senso particolare. Nel centro storico di Boccassuolo sulle pareti di un edificio si vedono ancora segni di colpi d’arma da fuoco della Grande Guerra. Alle sue spalle l’iconico campanile che svetta, da dove ci piace immaginare un giovane Domenico Edmondo Gatti fissare il cielo col sogno di diventare pilota. C’era lui il 27 giugno del 1980 a comandare quel DC-9 della Itavia partito da Bologna con destinazione Ustica.

Al ’boccassuolese’ Gatti hanno dedicato il centro sportivo, a fianco al quale in questi giorni protezione civile, vigili del fuoco, e l’instancabile sindaco Fabio Braglia, coordinano gli interventi per tamponare l’enorme emergenza. Prime fra tutte a darsi da fare sono state le aziende del territorio con le ruspe attivate per cercare di contenere l’incontenibile. “Troppa terra – aggiunge Ghidorzi –, questo è un evento che lascerà il segno. La colata si è portata via addirittura i ponti”, spiega indicando il fiume di fango a ’La Capanna’. Seguendo la devastazione, scendendo verso valle, si incontra il 37enne Giulio Giugli, titolare dell’agriturismo ’La Lissandra’. Lui, la moglie e i tre figli ora sono sfollati e vivono temporaneamente a Palagano, perché la fattoria didattica di proprietà è stata tagliata fuori dalla frana. Nessun danno strutturale, quasi impossibile raggiungerla. Giulio per riuscirci ed occuparsi così degli animali deve attraversare a piedi la frana: “Avremo un grande danno economico– le sue parole – per tutta la parte della nostra attività legata all’ospitalità: sette posti letto, fattoria didattica, degustazioni. Ma non solo, gestire la produzione di formaggio in queste condizioni è dura. Siamo sfollati da lunedì scorso, alcune persone che hanno evacuato le loro case qui intorno ci hanno portato ed installato gli elettrodomestici. Un bel gesto”.

Poco più lontano Franca e Teresa Diorio stanno vuotando la loro graziosa dimora in pietra, seconda casa ma il legame è evidentissimo. Come l’amara scoperta di avere la frana proprio dietro all’antica costruzione, le spaccature della terra sono ’nascoste’ in mezzo al bosco: “Non avremmo mai pensato fosse così vicina”. Proprio nei pressi i geologi dell’Università di Modena stanno installando i sistemi gps, quelli che calcolano lo spostamento dell’emorragia del monte Cantiere. Che non si ferma, non decelera e arriva ora a spandersi in acqua. Sulle sponda del Dragone, dove la gamba affonda nell’argilla, il senso della frana che continua a conquistare terreno è anche e soprattutto uditivo: si sente la legna spezzarsi, i massi che si staccano, piccole cascate d’acqua filtrano nel bosco. La terra continua a muoversi, che farà nel Dragone? Creerà un invaso? Rallenterà il corso d’acqua? Difficile fare previsioni, una certezza però c’è: “Chiediamo che lo Stato possa riconoscere la calamità nazionale. Da soli non ce la possiamo fare. Questo evento è troppo grande, vasto e grave”. L’appello è di Laura Facchini, assessore del Comune di Palagano: “Abbiamo investito tutte le nostre risorse dal punto di vista comunale. Ci servono aiuti. Ringraziamo la Regione, che ha dichiarato l’emergenza nazionale. Ancora oggi si parla di un’altra frana vicino al fiume. L’emergenza è ancora in corso”. E i boschi che scricchiolano stanno lì a dimostralo, come da un mese a questa parte.