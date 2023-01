"Bocciofila, la Lega non votò per l’acquisto"

L’assessora al Bilancio, Mariella Lugli, interviene con una precisazione in merito all’articolo uscito ieri ‘Il Comune acquista e salva la bocciofila’: "Con riferimento all’articolo dove sono correttamente citata, la Giunta di cui faccio parte prende atto con soddisfazione che un consigliere della Lega Nord per Salvini premier apprezzi la delibera approvata dal Consiglio comunale, per acquistare dalla polisportiva Dorando Pietri una parte dell’ex-sede, quasi rivendicando anche la ‘paternità’ della proposta. Soddisfazione ma anche sorpresa, dato che in realtà la Lega – come FdI – non ha partecipato al voto su quella delibera. Questo per completezza di informazione, verso i lettori vostri e gli elettori loro".