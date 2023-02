Bocconi sospetti trovati nell’area verde di via Pelloni

Quattro bocconi sospetti, a forma di polpetta, sono stati rinvenuti mercoledì sera dalla Polizia locale in un’area verde di via Pelloni. Le presunte esche sono state portate all’Istituto Zooprofilattico di via Diena, dove saranno eseguite le analisi necessarie a verificare l’eventuale presenza di veleni o di sostanze che avrebbero potuto nuocere a un animale che avesse addentato il boccone. Le ’polpette’ erano state notate intorno alle 20.45 da una cittadina a passeggio; a seguito della chiamata alla sala operativa le pattuglie hanno individuato l’area, circoscritta tra i numeri civici 93 e 97, in cui si trovavano i bocconi. Dopo aver recuperato e messo in sicurezza il cibo sospetto, gli operatori hanno cordellato a scopo preventivo questo spazio verde affiggendo, contestualmente, un volantino.