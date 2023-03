Bolidi, una leggenda senza confini "Non solo Ferrari e Maserati: vi racconto l’altra terra dei motori"

di Davide Miserendino Giovanni Agnelli senior, il fondatore della Fiat, fu cadetto in Accademia, a Modena, alla fine dell’Ottocento. Dopo aver respirato quest’aria, tornò a Torino e fondò la più grande casa automobilistica italiana. Forse è una suggestione, ma ci piace pensarla vera. Ayrton Senna, che non ha bisogno di presentazioni, si era innamorato di un motore V12 creato a Modena dall’ingegner Mauro Forghieri. E vent’anni dopo la morte dell’asso del volante, a ricordarlo in pista a Imola c’era un sacerdote modenese, il mitico don Sergio Mantovani. Sono aneddoti rievocati dal giornalista Alessandro Socini, grande appassionato di motori, che ha pubblicato con la casa editrice Sigem il libro ‘L’altra terra dei motori’, un tributo alla Motor Valley di grande rilevanza. Due i suoi punti di forza: l’età dell’autore (non ha ancora 40 anni) che, come ha spiegato il giornalista Mauro Tedeschini – che ha curato la prefazione del volume – "è importante perché questa storia va portata avanti anche dalle nuove generazioni" e il taglio originale, diverso dal solito. E’ impossibile, infatti, non celebrare i miti globali dei motori nati qui, ma la dedica è a tutti gli altri protagonisti di questa magnifica vicenda umana, artigianale e industriale. Gli ‘underdogs’ per...