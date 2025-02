Bolle, musica, fiabe e teatro: ecco gli eventi per le famiglie

Una domenica tutta dedicata ai ragazzi. Oggi alle 15.30 (con replica alle 18) al teatro Michelangelo di Modena, arriva Silvia Gaffurini, la ’Regina delle Bolle’, con il suo sorprendente family show ’Le mille bolle magiche’: versione italiana del ’Gazillion Bubble Show’ di New York, lo spettacolo propone un viaggio incantato nel meraviglioso mondo delle bolle di sapone ed è anche un racconto sulla bellezza della natura e della fantasia. E nel finale, il laser show ’Ocean of bubbles’. Silvia Gaffurini ha appreso l’arte delle bolle di sapone in Canada dal maestro Fan Yang, detentore di molti record: ha quindi riscosso grande successo in tutto il mondo, anche in Cina e negli Emirati Arabi. Tante bolle, ma anche atmosfere circensi sulla straordinaria musica di Vivaldi, oggi alle 17 al teatro Comunale di Carpi con ’Le quattro stagioni’ presentate dal Centro teatrale Gli Alcuni, con la regia di Sergio Manfio. In scena anche il giocoliere Alessandro Zanutto, il soprano Anna Manfio e l’orchestra ReCordaRes diretta da Lavinia Tassinari. ’Fiabe a colori’ è invece l’appuntamento di oggi alle 16.30 al teatro Dadà di Castelfranco Emilia. L’attrice Monica Morini di Teatro dell’Orsa racconterà tre diverse storie accompagnata dal pianoforte e dal clarinetto di Gaetano Nenna. La pecora Beelinda, la terra incantata dei castelli rossi e blu, e Topo Federico in tre narrazioni simboliche per parlare di diritti, colori ed emozioni e sottolineare il potere del gioco dei bambini, capace di fermare una guerra. E al termine, insieme a Conad, la merenda per tutti.

