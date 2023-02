Bolletta Tari ’gonfiata’, il sindaco: "Hera risarcirà"

A Bomporto recapitate da Hera bollette "gonfiate" relative ai servizi ambientali. L’azienda appena resasi conto dell’accaduto è corsa – per dire – ai "ripari" informando immediatamente l’amministrazione, cui si sono rivolti tanti cittadini. L’errore coinvolge secondo quanto sostengono dal comune circa 800 utenti. "Hera – ha scritto dopo l’accaduto la sindaca Tania Meschiari (foto) utilizzando la vetrina sociale – ci ha comunicato che nell’ultima bolletta inviata relativa ai servizi ambientali è stato riscontrato, solo per una limitata parte di utenze, una anomalia dovuta al calcolo di ’litri minimi’ maggiori rispetto a quelli assegnati, che ha generato l’emissione di fatture più alte del dovuto. Scusandosi del disguido, l’azienda ci informa che provvederà a dare comunicazione puntuale alle utenze interessate e a prevedere automaticamente la compensazione nelle bollette di prossima emissione. Chi dovesse verificare tale anomalia può comunque rivolgersi ai canali di contatto di Hera per richiedere fin da subito lo storno dell’ultima bolletta ricevuta e la riemissione calcolata con i parametri corretti, anche in caso questa fosse già stata saldata. Il Servizio Clienti del Gruppo Hera è a disposizione al numero verde dedicato 800.862.328 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18". Tuttavia, le risposte date dalla società multiservizi a chi ha chiamato non sono state univoche.

"Io ho chiamato – afferma una cittadina rispondendo alla comunicazione del sindaco –- e rifaranno fattura. Mi hanno detto di non pagare". Ma di rincalzo un altro utente scrive: "A me hanno detto di pagare, poi alla prossima bolletta fanno la differenza". "Purtroppo – aggiunge un’altra cittadina – al numero verde inventano delle storie assurde come l’aggiornamento della aliquota post covid". L’errore fortunatamente pare circoscritto a Bomporto e non ha coinvolto altri Comuni che si avvalgono del servizio raccolta rifiuti della azienda bolognese. "Hera – precisa poi la sindaca – si è impegnata a correggere l’errore prima della scadenza per evitare che chi ha scelto il Rid bancario si veda addebitare importi superiori al dovuto".

Alberto Greco