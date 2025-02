Bollette fuori controllo. Spavento tra i cittadini: "È corsa alle stufette ma consumano di più"

"Se la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dei dubbi sulla scarsa efficacia delle misure ipotizzate per aiutare le famiglie a pagare le bollette, figuriamoci noi", sottolinea Federconsumatori in una nota sugli incrementi delle utenze che stanno allarmando le famiglie in queste settimane. "Il provvedimento governativo è stato rimandato a venerdì. Ci auguriamo che questi tre giorni bastino al Governo per ripensare totalmente un piano di sostegno che, così come proposto, appare del tutto insufficiente e inadeguato".

Della situazione locale parla nello specifico Marzio Govoni (nella foto), rappresentante di Federconsumatori, che sottolinea come le misure attuali non sembrano in grado di rispondere alle reali necessità delle famiglie. "A Modena i consumatori stanno cercando in modo agitato e improvvisato delle soluzioni per risparmiare, ma purtroppo molte delle ‘offerte’ che cercano non esistono", spiega.

A questa confusione si aggiunge la difficoltà di molte persone che non hanno mai avuto il controllo completo delle loro spese energetiche, trovandosi ora a dover pagare cifre insostenibili. Abbiamo casi di persone che avevano bollette da 400 euro, che ora si trovano a dover pagare 800 euro, chi aveva 500 euro è arrivato a 1000. E questo senza un aumento significativo dei consumi".

La situazione è ancora più difficile per le persone più vulnerabili. "Per provare a risparmiare assistiamo ad un vero e proprio calo dei consumi, che però influisce sul benessere della persona. Queste situazioni colpiscono soprattutto le persone più fragili, come gli anziani e le famiglie con redditi più bassi. Abbiamo visto, ad esempio, che alcune persone, nel tentativo di risparmiare, hanno ridotto il riscaldamento al minimo, ma questo non basta per evitare l’impatto delle bollette sempre più alte".

Tra le bollette il gas è la fonte principale dell’aumento, secondo Federconsumatori: "A gennaio 2024, il prezzo del kilowatt per l’energia elettrica sul mercato è stato di 0,08 centesimi. Quest’anno siamo saliti a 0,14. È un aumento notevole, che si riflette inevitabilmente sulle bollette", precisa. Inoltre, molte persone che cercavano di risparmiare sul gas hanno finito per aumentare il consumo di energia elettrica, utilizzando erroneamente stufette elettriche che consumano molta energia. "Nonostante il risparmio che si cerca di ottenere, le stufette elettriche sono un vero e proprio ‘mangiachilowatt’. Chi le usa si ritrova con il contatore della luce che gira molto velocemente, proprio nel periodo in cui i prezzi sono alle stelle", commenta Govoni. Il fenomeno è particolarmente evidente tra le famiglie di extracomunitari.

"Molti di loro non sanno come gestire i costi, e arrivano da noi quando è già troppo tardi, quando il distacco delle utenze è già in atto. E questo, purtroppo, accade anche a causa di pratiche scorrette da parte delle società che gestiscono le utenze, come l’applicazione di corrispettivi di morosità, che di fatto, se si decide di cambiare gestore, spostano il debito anche nel nuovo fornitore".

Quando le famiglie si presentano agli sportelli di Federconsumatori "cerchiamo di ottenere la riattivazione delle utenze, allegando la documentazione dell’Isee quando è possibile. Se possiamo dimostrare che si tratta di morosità incolpevole, alcune società sono più disponibili a concedere rateizzazioni".

Purtroppo, però, prosegue l’associazione, "anche le rateizzazioni non sono una soluzione definitiva, perché spesso si sommano alle nuove fatturazioni e creano ulteriori difficoltà. Nei casi più gravi, consigliamo alle famiglie di cercare anche un supporto dagli assistenti sociali. A volte, l’unica soluzione è l’intervento delle istituzioni, che possano fornire aiuti concreti per far fronte a spese che sono diventate insostenibili".