Bollette, guerra, prezzi: troppi problemi

Finalmente le feste di Natale stanno finendo. E magari si torna alla normalità dopo oltre un mese di ubriacatura a suon di luminarie, brindisi e auguri (per lo più di maniera). Purtroppo, vista la situazione, c’è davvero ben poco di cui essere felici: la guerra non è finita e con lei tutte le difficoltà anche dei cittadini europei dovuti a un conflitto assurdo (come tutti i conflitti); le bollette, anche se cala il prezzo del gas, restano alle stelle mentre l’inflazione ci sta massacrando sia quando facciamo spesa sia se viaggiamo o usciamo a cena. Stanno arrivando i saldi me ben pochi riusciranno a regalarsi qualcosa perché tutto il denaro deve essere risparmiato per le bollette.

P.L.