Bollette, incubo rincari : "Per famiglie e imprese arriverà una stangata . Attenzione alle truffe"

I previsti rincari delle bollette di luce e gas rischiano di gravare pesantemente anche sulle famiglie e sulle imprese. Marzio Govoni, presidente di Federconsumatori, quali sono le principali preoccupazioni espresse dai modenesi sul possibile rincaro delle bollette di luce e gas?

"Le persone che si rivolgono ai nostri sportelli chiedono in prevalenza chiarimenti su costi di luce e gas giudicati eccessivi e sulle variazioni contrattuali che hanno subito. Quindi rispetto a possibili agevolazioni o per rimediare a contratti truffa sottoscritti telefonicamente o semplicemente per tradurre i contenuti delle bollette. La maggior parte dei cittadini non riesce ad orientarsi in un mercato che ha regole e contenuti di complessità eccessiva. Poi ci vengono poste le situazioni estreme, come i distacchi di energia causati dal mancato pagamento delle bollette. Casi sempre drammatici, rispetto ai quali spesso riusciamo a trovare soluzioni".

Quali fasce di popolazione subiscono maggiormente il peso degli aumenti?

"Decisamente pesante è la situazione delle famiglie monoreddito, di quelle in affitto, degli anziani soli con una pensione bassa. Ma è tutto il lavoro dipendente a soffrire, a partire dai lavori precari e sottopagati, una condizione più forte tra le donne".

Ci sono domande o richieste ricorrenti in merito al contenimento dei costi energetici? "Nel 2024, sull’energia, abbiamo incontrato quasi un migliaio di persone nei nostri dodici sportelli e oltre duemila in decine di assemblee. Nel dialogo con le persone sfatiamo i miti, come quello che il mercato libero a prezzo fisso sia più conveniente. Cerchiamo di spiegare che il fornitore di luce e gas è un mero fornitore di energia, e che non ha nulla a che fare con eventuali problemi agli impianti. L’unico strumento pubblico di comparazione dei costi è il portale delle offerte di Arera, l’autorità di regolazione del mercato".

Quali consigli date ai cittadini per affrontare al meglio il rincaro?

"Tutti coloro che ne hanno la condizione, per età o altro, debbono restare o tornare nel mercato tutelato, che è semplice nella gestione e risulta nel tempo il più conveniente. Per gli altri l’unica strada è quella di diventare consumatori consapevoli, e soprattutto mobili, molto più mobili di adesso".

Con l’aumento dei prezzi avete riscontrato anche una crescita delle segnalazioni di truffe? Il 99% dei contratti sottoscritti telefonicamente hanno condizioni difformi da quelle comunicate prima della registrazione del consenso. Ci sono strumenti a cui si può accedere per contenere i costi?

"Molte delle agevolazioni (come la riduzione al 5% dell’Iva sul gas, introdotta dal Governo Draghi) sono state annullate dall’attuale Governo. L’unico strumento è il bonus sociale per disagio economico, se si è sotto la soglia Isee, o per gravi condizioni di salute".

Qual è l’impatto diretto del rincaro sui bilanci delle aziende modenesi?

"Sono evidenti gli effetti di una possibile crescita incontrollata dell’energia sulle imprese, in particolare di quelle energivore, come nel Distretto Ceramico. Effetti che abbiamo sperimentato due anni fa, e che ci trasciniamo ancora nei redditi dei lavoratori ed in alcuni casi nei fatturati aziendali".