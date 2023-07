Bollette Tari ’impazzite’ raccolte 200 firme: "Sospendete i pagamenti"

Quasi duecento firme in due ore per chiedere la sospensione delle bollette Tari ‘impazzite’ sono state raccolte ieri mattina al banchetto allestito da Fratelli d’Italia in piazza Verdi, "e venerdì prossimo saremo anche a Massa Finalese", annunciano Monica Malaguti e Paolo Saletti, presidente cittadina e capogruppo di FdI. Geovest ha recapitato le cartelle per la tariffa rifiuti, e alcuni commercianti hanno trovato aumenti anche del 200%: "I cittadini chiedono di capire in base a quale meccanismo possano essersi verificati rincari talmente abnormi – aggiunge l’avvocato Malaguti –. Non ci risulta che simili aumenti si siano avuti anche in altri Comuni serviti da Geovest". Il sindaco Poletti ha convocato Geovest e le associazioni di categoria, e assicura che ogni bolletta verrà esaminata con cura. " Crediamo comunque – concludono gli esponenti FdI – che queste firme siano il sintomo di un malcontento generale per la situazione di Finale".

s.m.