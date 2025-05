Bomba d’acqua nel Modenese: strade come fiumi, allagata anche una scuola in città

Modena, 6 maggio 2025 – Una violenta tromba d'acqua (come da previsioni meteo) si è abbattuta oggi e all'improvviso su Castelvetro ma anche su frazioni poco fuori città, tra cui San Damaso e Portile. Ad essere interessata dai maggiori disagi, però, è stata proprio Castelvetro dove le strade si sono improvvisamente trasformate in fiumi e i cittadini di diverse vie hanno fatto i conti con scantinati e box allagati.

I pompieri sono infatti intervenuti per svuotare cantine allagate. Sono stati una decina gli interventi effettuati nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 18 circa dalle squadre tra via dei Mille, via Garibaldi, via Sinistra Guerro.

Fortunatamente non si sono registrati danni importanti e intorno alle 21 la situazione era quasi tornata alla normalità. A causa dell'intensa pioggia, però, anche il traffico ha subito importanti rallentamenti anche in città e sulle principali arterie.

Per quanto riguarda Modena, nella periferia appunto sud-est della città qualche problema si è registrato, tra cui l'allagamento del piano terra di una scuola ma nulla che abbia richiesto particolari interventi.