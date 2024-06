Bomba d’acqua, esonda un torrente a Pavullo: danni e allagamenti in provincia di Modena

Modena, 24 giugno 2024 - La piogge intense che si sono abbattute nel pomeriggio su Pavullo, nell'Appennino modenese hanno causato l'esondazione del torrente Cogorno, intorno alle 16.

L'acqua ha invaso il centro abitato di Pavullo, con la via Marchiani, strada che attraversa il centro, invasa da oltre 20 centimetri d'acqua.

Il Cogorno, torrente tombato che passa sotto la strada, è esondato in poco tempo, non reggendo alla bomba d'acqua e ributtando su dalle fogne l'acqua che confluiva da più parti.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a non spostarsi se non per necessità.

Un'altra perturbazione ha portato allagamenti a Pavullo: non è la prima volta

Oggi, in Emilia Romagna, in gran parte del territorio è in vigore un’allerta meteo arancione, prolungata da Arpae e Protezione civile anche alla giornata di domani, martedì 25 giugno, quando in gran parte del territorio regionale diventa ‘gialla’ (criticità ordinaria)

Si registra una frana in via Bottegone, un cedimento di terreno sulla provinciale per Polinago (La Provincia è già stata allertata per un pronto intervento), un cedimento in via Pratolino e varie situazioni critiche.

All'improvviso sono finite sott'acqua infatti garage, attività commerciali, scantinati.

L'Amministrazione dallo scorso anno attende l'intervento della Bonifica di Burana.

L'esondazione del torrente Cogorno (da Fb, Comune di Pavullo)

Alcuni interventi sono stati individuati con la Regione, altri con la protezione civile per porre rimedio ad un problema che a Pavullo si verifica ad ogni 'bomba d'acqua’. Non vi sono segnalazioni di persone isolate.

Al momento i collegamenti risultano regolari. Alcuni allagamenti anche a Zocca, Montese e Guiglia.