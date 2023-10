Bomba d’acqua ’interrompe’ la festa dedicata all’autunno

Il maltempo ha interrotto ieri pomeriggio la festa ’Ste Sroden, il week-end dedicato all’autunno che era in corso a Fanano. Nonostante le previsioni di pioggia, il meteo è stato clemente per tutta la mattinata con turisti da ogni parte della provincia per l’evento.

Ma nel pomeriggio, all’improvviso, una bomba d’acqua ha sorpreso i visitatori.

Fortunatamente, si è trattato di un fenomeno breve. Le strade sono diventate temporaneamente dei fiumi d’acqua ma la perturbazione ben presto si è spostata senza lasciare particolari danni.

Così molti temerari hanno sfidato il clima restando fino a sera a Fanano. In ogni caso, già nel primo pomeriggio si parlava di una edizione da record della festa, tra le più attese nel comune dell’appennino.