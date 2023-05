Bomporto, a Villa Cavazza vini e degustazioni Torna ’Terre di Vite’

Domani e domenica nella secentesca Villa Cavazza di Solara di Bomporto viene ospitata la undicesima edizione di "Terre di Vite", evento patrocinato dal Comune di Bomporto e promosso dalla sommelier Barbara Brandoli, ideatrice e anima della manifestazione. Qui, nella zona di produzione del Lambrusco di Sorbara si tiene questo appuntamento unico nel suo genere, che anche l’anno scorso ha richiamato oltre 2000 visitatori. La manifestazione propone due giorni di assaggi di ottimi vini provenienti da circa 120 piccole cantine artigianali da tutta Italia e non solo, presente anche la vicina Slovenia. Saranno 22 i vignaioli emiliano romagnoli, tra i quali 6 cantine modenesi minori. "Terre di Vite" vuole raccontarne la storia e valorizzarne la proposta, abbinando la degustazione di questi vini con il piacere di ricercati e originali prodotti gastronomici sempre nell’ottica della sostenibilità e naturalità. "Ogni vino del territorio porta con sé una storia – spiega Brandoli – nel senso che è testimone di molte cose, cambiamenti culturali inclusi. Questa è la ragione per cui fin dall’inizio abbiamo scelto di costruire una manifestazione capace di superare il modello della classica fiera – degustazione. Così accanto a nomi prestigiosi della viticoltura nazionale, saranno presenti produttori giovani e poco conosciuti dal grande pubblico selezionati in base a criteri qualitativi ed etici". Tema portante di questa edizione sarà quello de "Il dono" inteso come dono del tempo, della vita e delle stesse piante di vite attraverso il loro frutto. Soddisfazione per il successo che sta riscuotendo è espresso dalla sindaca di Bomporto, Tania Meschiari. "Si tratta di una manifestazione – dice la sindaca – che offre un’occasione ulteriore di promozione del nostro prodotto tipico per eccellenza, il Lambrusco. Il settore ha sofferto molto a causa delle restrizioni imposte con la pandemia e la sinergia che crea ’Terre di Vite’ facendo promozione di tante tipologie di vini contemporaneamente, è un punto di forza per attirare i consumatori". Inizio dell’evento alle ore 11, sia il primo che il secondo giorno. Vini e tanto altro, con il clou rappresentato da due degustazioni di vino guidate dal direttore della rivista Porthos Sandro Sangiorgi, presentazioni di libri e musica dal vivo in giardino, degustazioni guidate di Aceto balsamico tradizionale a cura del Consorzio Produttori Antiche Acetaie di Modena. Confermata, poi, la collaborazione con l’associazione Modena a Tavola.