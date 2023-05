Bomporto, estate salva: trovato il gestore per la piscina

Salva la stagione estiva alla piscina "Darsena" di Bomporto che aprirà (provvisoriamente). "Almeno per il periodo estivo – assicura la sindaca Tania Meschiari – abbiamo individuato il gestore. Siamo soddisfatti perché conosciamo la qualità dell’operato di WeSport e questo ci rassicura per la riuscita della stagione che ci attende. Ora, però, subito all’opera per individuare un operatore disposto a rischiare un po’ di più anche per la stagione invernale in un contesto di incertezza per quanto riguarda le utenze".

Dopo che alla fine dell’anno scorso era andato deserto il bando di gara, ansia e preoccupazioni aleggiavano sul protrarsi di una chiusura che data ormai dalla fine della scorsa stagione estiva. Nel frattempo, a carico dell’amministrazione sono state portate a temine importanti opere di manutenzione. E‘ occorso un nuovo bando per trovare un gestore e l’amministrazione ha dovuto mettere sul piatto 40mila euro per incentivare l’interesse di qualcuno che si assuma anche l’impegno di alcune attività collaterali. La riapertura interesserà giugno, luglio e agosto.

Alberto Greco