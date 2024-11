Bomporto, l’omaggio a Mia Martini. Va in scena ’Come un fiore raro’

Il Comune di Bomporto sceglie di celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (il 25 novembre), rendendo omaggio a Mia Martini (foto). Domenica alle 18.30, sul palco del cinema teatro va in scena lo spettacolo ’Come un fiore raro’, scritto e interpretato da Davide Giandrini. Il racconto, che si sviluppa attraverso la narrazione e l’utilizzo di videoproiezioni di canzoni, interviste e momenti iconici della vita di Mia Martini, ripercorre il percorso umano e artistico. Insieme agli spettatori si è introdotti in un viaggio che mette in luce il talento e la capacità di trasformare il dolore in arte di questa figura, una delle voci più potenti della musica italiana. Un omaggio alla cantante, ma anche a tutte le donne. "Donna, forza, sorriso, rabbia, dolcezza, voce e semplicità", sono le parole chiave che Giandrini sceglie per tratteggiare la figura dell’artista e raccontare una storia che è anche quella di tante donne, vittime di violenza e ingiustizia.

Lo spettacolo, a ingresso libero e gratuito, è promosso e sostenuto dal Comune di Bomporto, attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità. "La violenza – ammonisce la vice sindaca e assessora alle Pari Opportunità Ilaria Malavasi – non ha giustificazioni e ogni azione concreta per combatterla è un tassello verso una società più giusta e inclusiva. Nella celebrazione della Giornata Internazionale sono coinvolti anche i commercianti di Bomporto, che esporranno sulle loro vetrine locandine con frasi e immagini a tema". L’iniziativa si inserisce all’interno di un impegno più ampio da parte dell’Unione dei Comuni del Sorbara nella lotta contro la violenza di genere, che ha trovato il suo culmine il 10 aprile scorso con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che coinvolge enti locali, associazioni e servizi sociali con l’obiettivo di attivare azioni di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. Reca la firma del Comune di Bomporto e di altre istituzioni del territorio, tra cui Ausl, servizi sociali, polizia locale e Casa delle Donne contro la Violenza.