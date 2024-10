Bomporto, sette appuntamenti a teatro

L’8 novembre si alza il sipario anche per il Cinema Teatro comunale di Bomporto, dove prende avvio per il quarto anno consecutivo la stagione promossa da Ater Fondazione in collaborazione col Comune di Bomporto. In un cartellone con 7 titoli con tante sorprese come Maddalena Crippa, Federico Buffa, Peppe Servillo, Paolo Rossi. La proposta, ricca e variegata pensata per un pubblico attento alla qualità include registi, attori e attrici di punta del teatro italiano, un giornalista e telecronista sportivo molto amato, la musica d’autore e le interessanti suggestioni del circo contemporaneo. "La nuova stagione di Bomporto - commenta il presidente di Ater Fondazione Natalino Mingrone - è la conferma di un lavoro attento. Ci sono tre parole importanti nel nostro lavoro: qualità, mescolanza e radicamento. Qualità degli spettacoli in cartellone, mescolanza dei generi proposti, radicamento nei luoghi. Sono le tre parole che ci hanno accompagnato per 60 anni. E che ancora non ci abbandonano". Subito all’esordio della stagione lo spettacolo "Un sogno a Istanbul", liberamente tratto dal libro ‘La Cotogna di Istanbul’ di Paolo Rumiz e adattato per il palcoscenico da Alberto Bassetti con la regia di Alessio Pizzech. Protagonisti Maddalena Crippa e Maximilian Nisi. Si prosegue con "Due pugni guantati di nero" (14 dicembre) di e con Federico Buffa accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, "Il resto della settimana" (18 gennaio) con Beppe Servillo, "La regina dei pidocchi" (31 gennaio) della Compagnia Exit, "Operaccia Satirica – La guerra dei sogni" (15 febbraio) di Paolo Rossi, "Attorno a un tavolo – Piccoli Fallimenti senza importanza" (13, 14 e 15 marzo) col Teatro delle Ariette di e con Paola Berselli e Stefano Pasquini, con loro anche Maurizio Ferraresi. La stagione si conclude sabato 5 aprile con lo spettacolo di circo contemporaneo Coppelia – Un ballet mécanique, ideato e diretto da Caterina Mochi Sismondi per la Compagnia blucinQue in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. "Da novembre a marzo, per la scorsa stagione teatrale di Bomporto, sono stati staccati esattamente 3963 biglietti – afferma Tania Meschiari, sindaca di Bomporto –. È un dato che non ci lascia indifferenti perché ci dice che il pubblico bomportese ha dimostrato senza esitazioni di apprezzare un’offerta culturale che ha saputo spaziare dalla musica alla prosa, passando per la danza e l’arte circense". Attiva da 1 ottobre la vendita degli abbonamenti, mentre per i singoli spettacoli si parte il 15 ottobre.

Alberto Greco