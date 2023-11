Bomporto, torna la Fiera di San Martino tra musica e degustazioni

Per Bomporto è giunto il momento della Fiera di San Martino. Da oggi al 12 novembre saranno nove giornate di eventi, iniziative, musica, teatro e tanta buona tavola. Fiera storica di Bomporto, gli organizzatori assicurano che, ancora una volta, sarà capace di stupire per la sua capacità di rinnovarsi senza dimenticare le tradizioni. Questa Fiera, infatti, è un appuntamento che si ripete e si rinnova da oltre un secolo, e per i bomportesi è tanto di più. Sono numerose le occasioni durante l’anno in cui Bomporto riesce a essere comunità, ma mai come nei giorni di San Martino, momenti capaci di scaldare il cuore mentre si avvicinano i giorni più freddi dell’anno. Lo sottolineano le parole della sindaca di Bomporto, Tania Meschiari: "Un evento unico, che affonda le sue radici nella storia della nostra comunità. Il programma è ricchissimo, fatto di teatro di strada, marching band, spettacoli comici, musica, mostre, degustazioni".

al.g.