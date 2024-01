Bonaccini in visita in Comune

Tappa a Serramazzoni per il presidente della Regione Stefano Bonaccini, per incontrare e dialogare con l’Amministrazione comunale. "E’ venuto per dare un segnale e comprendere le problematiche del nostro paese - spiega il sindaco Simona Ferrari -. Si è dimostrato davvero disponibile, assicurandoci l’aiuto e il massimo sostegno da parte della Regione per i prossimi mesi. Come Comune, abbiamo indicato le nostre principali priorità: cantiere delle scuole e riqualificazione dell’edificio della sala polivalente. Il Presidente, nel corso della visita, ci ha fornito diversi suggerimenti, prendendo nota delle nostre necessità. Non possiamo che ringraziarlo di cuore". In merito al cantiere delle scuole a Ligorzano, presto si tornerà a procedere con la costruzione.