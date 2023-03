Bonaccini inaugura il PalaDiversivo Evento parallelo contro la discarica

E’ stato inaugurato, ieri, il centro polifunzionale ‘PalaDiversivo’ di Massa Finalese, realizzato grazie alla donazione post terremoto di 936mila euro effettuata da Fondazione Prosolidar, organismo nel quale sono presenti, pariteticamente, tutte le organizzazioni sindacali del settore del credito nonché l’Associazione bancaria italiana e tutte le imprese aderenti ad essa. Il taglio del nastro è arrivato dopo un percorso complesso iniziato nel 2015. Il sindaco Claudio Poletti, nei suoi saluti ha ringraziato tutti i protagonisti che hanno contribuito alla nuova struttura, mentre il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha sottolineato il valore del volontariato e la forza della gente capace di ripartire dopo il sisma del 2012.

In contemporanea, l’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’, ha organizzato una contromanifestazione davanti alla discarica, documentata sui social, con tanto di cartelli che invitavano a provare "il terreno proveniente dall’oasi ‘Feronia’, certificato bio dall’Arpae". "Mentre – accusano – il presidente della Regione, a pochi chilometri da qui, è venuto a fare una comparsata propagandistica di inaugurazione, noi per l’ennesima volta siamo a denunciare lo scandalo che è avvenuto in questi giorni – spiega l’Osservatorio –. Nella Conferenza dei Servizi, abbiamo presentato documenti che vengono ignorati da tempo riguardanti l’analisi di rischio del sito e un verbale del gennaio 2018 dove Arpae diceva che l’area era profondamente inquinata, che la causa era la discarica di Feronia. Ora, ci raccontano che l’inquinamento è sparito. Eppure, la legge dice che quando questi siti giungono a fine vita, devono essere bonificati. Abbiamo studiato le carte della discarica dal 2012 che dimostrano il superamento dei limiti di tutte le sostanze inquinanti per la salute e le falde acquifere, quindi che il sito è contaminato e va bonificato. Il parere uscito dalla Conferenza dei Servizi dei giorni scorsi, ci dice che questa discarica è stata imposta dalla Regione attraverso gli organi che dovrebbero controllare ed invece entrano nei processi autorizzativi. Hanno pure cercato di dare la colpa dell’inquinamento agli agricoltori. Questo è uno scandalo che contesteremo in tutte le sedi".

Angiolina Gozzi