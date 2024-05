Modena, scritte “Bonaccini nazista” sui cartelloni elettorali

Modena, 30 maggio 2024 - "Bonaccini nazista" su cartelloni elettorali a Modena: è la scritta comparsa questa mattina a caratteri cubitali in rosso ai danni del capolista Pd alle europee nel Nord-est.

Un gesto vandalico commentato anche dallo stesso governatore della regione Emilia-Romagna sui social: "Non sapete di scienza e di vaccini - il suo commento - ma nemmeno di storia. La mia, quella di tanti della nostra terra: quella di chi, i fascisti e i nazisti, li ha combattuti e sconfitti, a prezzi indicibili. Se avete un minimo di dignità, vergognatevi. In ogni caso non crediate di intimidirmi e intimidirci".

Il riferimento è ai gruppi no vax, che in questi giorni stanno bersagliando Bonaccini e il Pd, come confermato da Federica Venturelli e Roberto Solomita, segretari comunale e provinciale Pd: "La comunità del Pd modenese è offesa e minacciata da gruppi di no-vax che, come sempre accade, affidano al web e all'anonimato immagini e affermazioni violente e offensive che non tolleriamo. È un fatto inqualificabile e di estrema gravità e per questo chiediamo a tutti i candidati a sindaco di denunciare l'accaduto e prenderne le distanze".

Di più: "Ci sono candidati a sindaco che stanno basando la loro proposta elettorale sulla campagna contro i vaccini e a questi in particolare chiediamo una vera presa di distanze", incalzano Vanturelli e Solomita. Che concludono: "Con tanta più rabbia e codardia loro li strapperanno, con tanto più entusiasmo e determinazione noi li riattaccheremo di nuovo".

I segretari hanno poi condannato pubblicamente le scritte ingiuriosa apparse questa mattina: "Appena passata la notte a fare 'attacchinaggio', abbiamo trovato i nostri manifesti elettorali imbrattati, con offese al presidente Bonaccini. A questo si aggiunge che da giorni vengono rimossi e strappati i manifesti del nostro candidato a sindaco Massimo Mezzetti. Un'azione che non ci intimorisce, anzi, ci motiva ancora di più. Denunceremo quanto accaduto".