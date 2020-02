Stefano Bonaccini, fresco di rielezione alla presidenza della Regione Emilia Romagna, ha scelto l’alto Frignano per una delle sue prime uscite sul territorio, nei comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato. Un tour mirato per dare un segnale a un’area dove la Lega avanza con la Borgonzoni che ha raccolto consensi sino quasi all’80%. «Avevo promesso ha detto Bonaccini – che sarei ripartito da quei luoghi dove la Lega e la destra hanno avuto ampio consenso». E così ha fatto. Con un tour nei tre comuni alla scoperta dei punti di forza ma, soprattutto, delle debolezze che la Regione dovrà saper sostenere con aiuti e incentivi anti-spopolamento. ...

Stefano Bonaccini, fresco di rielezione alla presidenza della Regione Emilia Romagna, ha scelto l’alto Frignano per una delle sue prime uscite sul territorio, nei comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato. Un tour mirato per dare un segnale a un’area dove la Lega avanza con la Borgonzoni che ha raccolto consensi sino quasi all’80%.

«Avevo promesso ha detto Bonaccini – che sarei ripartito da quei luoghi dove la Lega e la destra hanno avuto ampio consenso». E così ha fatto. Con un tour nei tre comuni alla scoperta dei punti di forza ma, soprattutto, delle debolezze che la Regione dovrà saper sostenere con aiuti e incentivi anti-spopolamento.

Bonaccini ha ascoltato in mattinata i tre sindaci e visitato alcune eccellenze come il museo delle Mummie di Roccapelago. La visita è iniziata a Pievepelago dove ha incontrato il sindaco Corrado Ferroni e gli assessori comunali. «Con il sindaco di Pievepelago – spiega Bonaccini – ho discusso di importanti progetti già finanziati per diversi milioni di euro: la nuova seggiovia e la nuova Casa della Salute che saranno inaugurati in autunno e all’inizio del prossimo anno. E ho discusso di altri progetti riguardanti piscina coperta e nuovo polo scolastico». Bonaccini ha compiuto anche un sopralluogo su alcuni tratti della viabilità comunale (tra cui l’unica alternativa alla Sp324 delle Radici) che potranno essere sistemati grazie a nuove risorse regionali. Si tratta di 1,6 milioni di euro arrivati da pochi giorni al Comune tramite la Protezione civile regionale per finanziare interventi contro il dissesto e per la manutenzione delle strade. Significativa inoltre la stretta di mano del presidente Bonaccini con Sante Ferroni che coi suoi 96 anni è il patriarca della borgata di Roccapelago. Bonaccini è poi ripartito per Riolunato, il paese più piccolo della provincia per numero di abitanti, dove è stato accolto dalla sindaca Daniela Contri: «Sulla montagna – ha detto il presidente – abbiamo investito e vogliamo investire ancora di più nei prossimi cinque anni. Abbiamo fatto il punto sul dimezzamento dell’Irap per le piccole imprese». E ha annunciato il nuovo bando entro aprile per incentivare le giovani coppie che vogliano acquistare o ristrutturare un appartamento. Si è poi parlato di progetti per il rilancio turistico come quello dell’albergo diffuso e di banda ultra larga. «Entro il 2021 vogliamo che in tutti i comuni dell’appennino arrivi il digitale, fondamentale per i servizi». Soddisfatta la sindaca Contri: «Bene l’attenzione della Regione, siamo stati ascoltati». A chiudere, Bonaccini si è diretto a Fiumalbo, il comune sulla carta più ’ostico’ (qui la Lega ha registrato la più alta percentuale in regione con il 65,96% di consensi). Incontrando il sindaco leghista di Fiumalbo, Alessio Nizzi, Bonaccini ha assicurato l’impegno della Regione ad accompagnare i progetti che meritano di essere finanziati, facendo gioco di squadra. Tra i temi affrontati, quelli dell’edilizia scolastica, del turismo, della ciclopedonalità, dell’impiantistica sportiva e delle infrastrutture. «Il nostro impegno – spiega Bonaccini – non si ferma e l’ascolto del territorio, senza distinzione di colore politico, sarà la nostra via maestra. Perchè questi territori devono diventare sempre di più una risorsa per tutta la regione».

Giuliano Pasquesi