Bonaccini: "Se divento segretario, Schlein sarà nel gruppo dirigente"

Stefano Bonaccini respinge l’accusa di essere stato parte del gruppo dirigente del Pd in questi anni. Parlando a `Tagadà’ su La7, il candidato alla segreteria Pd ha replicato alle critiche della mozione Schelin. "Sono stato sei mesi in segreteria con Matteo Renzi, nove anni fa, e in quei sei mesi abbiamo vinto il 70% dei comuni italiani...". Quindi, una stoccata alla rivale: "È chiaro che se non sei neanche iscritto al partito fai fatica a far parte di un gruppo dirigente... Ma siccome la stimo, se vincerò io la chiamerò nel gruppo dirigente e se vincerà lei, se vorrà, darò una mano".

Intanto nei circoli modenesi come da previsioni Stefano Bonaccini ha vinto largamente nel voto tra gli iscritti nelle assemblee di circolo della Federazione modenese del Pd battendo Elly Schlein, arrivata seconda. Bonaccini ha prevalso con 1.563 voti (il 67,55%), quindi Schelin con 502 consensi (il 21,69%), Gianni Cuperlo a 206 voti (8,9%) e de Micheli 43 (1,86%). Al di là dei risultati, esprime la propria soddisfazione la presidente della Commissione Renza Barani: "I quattro candidati alla segreteria hanno raccolto nei circoli della provincia di Modena complessivamente 2.314 preferenze con un incremento di oltre il 5% rispetto alle 2.188 della scorsa tornata congressuale del 2019". "La maggiore partecipazione dimostra che nel modenese continua ad esserci grande voglia di fare politica anche dal basso", commenta il segretario provinciale Pd Roberto Solomita". Giudicano comunque positivamente l’esito del voto i coordinatori del comitato Schlein Stefania Gasparini, Andrea Bosi e Mariella Lioia: "In nove circoli del territorio Elly Schlein supera il 30% e sono oltre 17 quelli in cui supera la soglia del 25%. Questo ci dimostra che anche in un territorio come il nostro ci sia un fortissimo desiderio di cambiamento. Il voto del 26 febbraio sarà un’occasione per valorizzare e portare a compimento quel processo di innovazione del Pd che Elly sta intercettando in tutto il Paese".