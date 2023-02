Bonaccini, tappa ’a casa’ Stasera incontro al Vibra

Torna a casa, nella sua Modena, Stefano Bonaccini.

Dopo l’iniziativa che ha dato il via al comitato provinciale modenese lo scorso 24 gennaio, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone sia online che in presenza a Palazzo Europa, si terrà oggi, dalle 19.30 al Vibra Club di Via IV Novembre, un nuovo evento, una festa che riunirà simpatizzanti, sostenitori e amministratori locali al fianco dell’aspirante leader del Partito democratico.

"Ci vediamo l’8 febbraio al Vibra per una grande momento di riflessione con Stefano Bonaccini – questo l’invito dei due portavoce del comitato provinciale modenese, Katia Pedrazzoli, assessora del Comune di Concordia sulla Secchia e Angelo Bruno, consigliere comunale di Soliera – felici di accoglierlo di nuovo a casa dopo queste settimane di ascolto su tutto il territorio nazionale. Avremo con noi importanti testimonianze dai vari mondi che sostengono Stefano Bonaccini a segretario del Pd Nazionale, insieme a musica e divertimento".

L’appuntamento dell’8 febbraio – spiega il comitato – è un’ulteriore occasione di sostegno al lavoro capillare che Bonaccini sta facendo su tutto il territorio nazionale, lavoro al quale si affianca quello del comitato modenese, dalla mobilitazione nei circoli alla grande raccolta firme che si è messa in campo, fino all’organizzazione delle attività più quotidiane. "Un lavoro che sta dando i suoi frutti, visto che nel primo weekend di congressi sul territorio provinciale modenese Stefano Bonaccini è in testa alle preferenze degli iscritti con 337 preferenze corrispondenti al 61% dei voti validi.

Un ringraziamento davvero grande va a tutti coloro i quali stanno facendo questo percorso con noi – concludono Pedrazzoli e Bruno – e a tutti i democratici e le democratiche che stanno offrendo il loro fondamentale contributo al percorso di rinascita del nostro partito".

Ricordiamo che fino a domenica 12 febbraio gli iscritti al Partito democratico si riuniranno nei circoli locali per discutere le candidature e i programmi e infine per votare i due candidati che si giocheranno la segreteria il prossimo 26 febbraio, quando avranno luogo le votazioni ufficiali.