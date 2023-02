Bonaccini torna al circolo di Campogalliano

Domenica di confronti elettorali in casa Pd. I candidati alla segreteria nazionale scaldano i motori. Il governatore Stefano Bonaccini ha deciso di giocare in casa e sarà oggi al circolo Pd di Campogalliano dove aveva annunciato, qualche mese fa, la sua discesa in campo. In questo fine settimana, infatti, è in calendario una fetta molto consistente dei congressi di circolo che definiranno i due sfidanti alle primarie del 26 gennaio (che salvo clamorose e impreviste sorprese saranno Bonaccini e Schlein) e i rapporti di forza con i quali si presenteranno al voto dei gazebo. Sempre oggi Elly Schlein e Gianni Cuperlo si incontreranno invece al circolo Pd della Bolognina, dove è in programma il congresso.