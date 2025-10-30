Bonifica dell’area ex Sipe. Superato il 70% voluto dal Pnrr

La bonifica dell’area ex Sipe sta procedendo, con oltre il 70% della superficie totale già completato. A riferirlo è l’amministrazione comunale di Spilamberto, che in una nota diffusa ieri informa: "Prosegue l’importante percorso di bonifica ambientale e bellica dell’area ex Sipe. In particolare, sulla ambientale si è raggiunto il 72,02% della superficie totale (372.115 mq su 516.647 mq) corrispondente alla superficie accertata a seguito delle verifiche topografiche, superando così la soglia del 70% fissata dal Pnrr come target entro il primo trimestre 2026 per garantire l’erogazione del finanziamento. Sono già stati eseguiti i lavori e conseguentemente richiesto ad Arpae la certificazione per un’ulteriore area di 47.872 mq equivalenti al 9,27 % della superficie; si raggiungerà così l’81,3%.

Per quanto riguarda invece la bonifica bellica – prosegue la nota del Comune - è stata eseguita per stralci attuativi su una superficie complessiva di 248.111 mq. Per questi stralci sono state acquisite anche le relative attestazioni da parte del 5° Reparto Infrastrutture, Ufficio B.C.M. (Ufficio Bonifica Campi Minati) di Padova. La superficie ad oggi bonificata corrisponde al 72,68% della totale da sottoporre a tale attività (totale da bonificare 341.388 mq).

Dopo la prima e seconda fase relativa alla movimentazione del terreno per la preparazione alla bonifica bellica (costo 1.235.000 euro), è in corso di redazione e successivo affidamento l’incarico per la terza (circa 1 milione di euro) per analoghe lavorazioni sulla parte di terreno ancora da bonificare.

Intrapresa una collaborazione con Unimore per l’avvio di un programma di ricerca volto a valutare la degradazione della nitrocellulosa presente nel sito. Le prove eseguite in laboratorio hanno evidenziato una buona degradazione nel tempo della nitrocellulosa mediante l’impiego di microrganismi. Alla luce del lavoro svolto e dei risultati ottenuti è stata allestita una prova pilota in situ al fine di valutare l’effettiva applicabilità del processo su più ampia scala. A breve saranno noti gli esiti della sperimentazione".

m.ped.