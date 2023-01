Bonolis, Dandini e Giordano: il Forum cala il tris

Il 2023 inaugura il nuovo calendario per il BPER Banca Forum Monzani di Modena (via Aristotele, 33) che con il ‘Forum Eventi’ porta sul palco grandi autori con i loro ultimi libri. A presentare le loro novità editoriali nel mese di gennaio saranno Paolo Bonolis, Serena Dandini e Paolo Giordano.

Esordio domenica 15 alle 17.30 con Paolo Bonolis e il suo romanzo d’esordio ‘Notte fonda’ (Rizzoli). Marito e moglie dopo un apericena si avviano a piedi verso casa. Era tanto che non passeggiavano insieme e l’occasione è quella di parlare a ruota libera e porsi molte domande. Il Cupolone, cioè la Chiesa, ci opprime o ci incanta? Perché il figlio vuole lasciare l’istituto cattolico? Poi tornano su loro stessi e sulle reciproche gelosie e a parlare di tutto, dei danni della tecnologia e di scorpacciate di sushi, fino al mattino.

Le estati trascorse da bambina nel giardino della villa di famiglia nel viterbese sono il paradiso perduto e il sogno di Serena Dandini, che sale sul palco domenica 22 gennaio alle 17.30 con il libro ‘Cronache dal paradiso’ (Einaudi). Qui gli altri personaggi sono, come lei, a caccia di un luogo ideale o di un’utopia. I ricordi dell’autrice sono ciò che permette di passare dalla dimensione personale a quella collettiva, dall’immaginario a fatti realmente accaduti. E non c’è storia che non sia curiosa e unica: dall’artista ‘botanica’ Margaret Mee, che ha cercato per tutta la vita un fiore raro, a Marcel Proust, che, quando assaggiava una madeleine, evocava le vacanze felici a Illiers-Combray, da zia Léonie. Da Jeanne Baret, esploratrice di piante, che nel Settecento travestita da uomo, ha compiuto il giro del mondo, a Claude Monet, che ha dipinto senza sosta le ninfee della sua casa di Giverny.

Infine, domenica 29 gennaio, sempre alle 17.30, Paolo Giordano presenterà Tasmania’ (Einaudi). Ci sono momenti in cui tutto cambia. Succede una cosa, scatta un clic, e il fiume in cui siamo immersi da sempre prende a scorrere in un’altra direzione. La chiamiamo crisi. Il protagonista del romanzo è un giovane uomo attento e vibratile, che pensava che la scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande.

La crisi di cui racconta questo romanzo è quella di una coppia, forse è quella di una generazione, sicuramente la crisi del mondo che conosciamo e del nostro pianeta.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani.

Maria Silvia Cabri