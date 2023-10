"Bonus, esclusi 2.300 abbonati ogni mese"

"La media mensile di bonus trasporti utilizzati nella provincia di Modena per il servizio di trasporto pubblico di Seta nel 2023 ammonta a 2.377, quindi si può stimare che l’esaurimento dei fondi del sostegno penalizzi oltre 2.300 abbonati modenesi per ciascuno dei mesi rimasti scoperti". Lo ha detto l’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi evidenziando che "il bonus Tpl introdotto dal Governo Draghi nel 2022 è stato confermato dal Governo Meloni, ma con risorse inferiori". "L’attuale Governo – ha proseguito Filippi – ha riproposto il Bonus anche per l’anno 2023, finanziando la misura con 100 milioni di euro e introducendo una differente soglia di reddito massimo per i beneficiari, riducendo significativamente la platea dei potenziali utilizzatori. La piattaforma è stata riattivata a partire dal 17 aprile 2023 e, in virtù delle somme complessivamente disponibili, sono stati emessi bonus fino al mese di luglio, mentre dall’8 agosto è stata sospesa l’emissione dei bonus. A settembre la piattaforma è stata riattivata per consentire il rilascio dei Bonus disponibili in base alle risorse liberatesi a seguito dei mancati utilizzi di agosto, ma le risorse sono andate esaurite nell’arco di un’ora".

Filippi ha quindi riportato qualche dato: nei quattro mesi del 2022 tutte le richieste sono state soddisfatte e il numero dei beneficiari sono stati 11.771, per complessivi 671 mila 140 euro (in particolare in settembre sono stati utilizzati 2.989 Bonus, in ottobre 3.208, in novembre 2.851 e in dicembre 2.723). Nel 2023, dal 17 aprile al 31 agosto i beneficiari sono stati 10.685 per complessivi 597 mila 461 euro (in particolare in aprile sono stati utilizzati 2.263 Bonus, in maggio 2.654, in giugno 2.342 e in luglio 2.248, mentre in agosto sono stati utilizzati 1.178 buoni).

Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) ha puntualizzato che il Governo non ha azzerato il bonus ma lo ha ridotto "perché le risorse sono limitate e l’Esecutivo punta a superare una logica puramente assistenzialista a favore di azioni strutturali, come la riduzione del cuneo fiscale e l’aumento di cento euro mensili delle buste paga dei lavoratori". La consigliera ha poi precisato che "è stata aumentata anche la dotazione della social card, da spendere per l’acquisto di carburante o per il trasporto pubblico".

Per Giovanni Bertoldi (Lega Modena) il bonus "andrebbe rivisto", rivedendo il sistema del click-day e distinguendo tra lavoratori ("che con la riduzione del cuneo fiscale riescono agevolmente a pagarsi l’abbonamento") e famiglie con più figli ("per cui le spese incidono pesantemente"). Secondo il capogruppo, dunque, è necessario reperire fondi per il trasporto pubblico e impiegarli adeguatamente: "Le nostre aziende sono in passivo, perciò è necessario un aiuto delle istituzioni per creare davvero un servizio migliore per tutti".