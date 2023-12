Book Crossing, nuova vita per migliaia di libri

"Vogliamo dare una nuova vita ai libri che, altrimenti, diventerebbero rifiuti". Con queste parole Daniele Cavani, presidente de "La Banda della Trottola" di Vignola, descrive il progetto "Book Crossing", presentato dall’associazione di promozione sociale nell’ambito del concorso #abbiamonelcuore, promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in azioni concrete orientate alla sostenibilità e al decoro. "La Banda della Trottola", nata nel 1998 a partire da un asilo autogestito, promuove eventi e attività ricreative rivolte a ogni fascia di età, con iniziative che spaziano dalle feste scolastiche alle sagre di paese, senza dimenticare i laboratori di cucina e, negli ultimi anni, un Caffè letterario per incentivare la lettura. Proprio dal Caffè letterario è nata l’idea di "Book Crossing" con un obiettivo semplice ma efficace: offrire uno spazio aperto, che si trova a Vignola in via Mazzini 101, dove chiunque può depositare o prendere gratuitamente i libri che desidera. Un incentivo al riuso. Partita alcuni anni fa, l’iniziativa ha avuto particolare fortuna nei mesi della pandemia e si è ampliata grazie alla collaborazione del Comune di Vignola che ha messo a disposizione dell’associazione due ulteriori spazi. "Durante i mesi della pandemia – racconta Cavani – compatibilmente con tutte le misure di sicurezza dettate dalle autorità, la nostra sede è diventata il punto di riferimento di tante persone che amano la lettura e odiano gli sprechi e che, terminata l’emergenza, hanno continuato a frequentare il nostro spazio".

"La Banda della Trottola" accetta qualsiasi libro venga donato, comprese le enciclopedie e i testi scolastici. Attualmente, sono esposti circa 15.000 volumi ai quali vanno aggiunti i quasi 50.000 conservati nei depositi. "Bisogna partire dal presupposto – prosegue il presidente – che qualsiasi libro non ci serva può essere utile ad altre persone: abbiamo recuperato alcune enciclopedie che sono state acquistate da professionisti per arredare i loro studi; mentre i testi scolastici sono molto richiesti da famiglie in difficoltà economiche e sono una risorsa preziosa per chi impara la lingua italiana". "Book Crossing" è un’open house: il cancello viene aperto dalle 9 alle 18 nei giorni feriali, con qualche eccezione anche il sabato o la domenica. L’unico momento che vede la presenza stabile di volontari è il giovedì mattina, il giorno di mercato di Vignola, quando i visitatori vengono accolti dai volontari con tè, caffè e musica. "La chiave del nostro progetto – spiega Cavani – è fare affidamento sull’onestà delle persone. Un’idea nobile che, purtroppo, a volte viene disattesa da alcuni soggetti: sappiamo di persone che vengono a prendere i libri gratuitamente sperando di rivenderli nelle bancarelle dei mercatini; abbiamo inoltre una cassetta per le offerte che è già stata scassinata. Ma ciò non ci scoraggia, noi siamo sempre qui disponibili ad accogliere le persone, perché il nostro progetto ha anche una valenza sociale. Dietro ogni libro che ci viene affidato, infatti, c’è una storia. Questo è soprattutto uno spazio di ascolto, di scambio di esperienze, è un luogo di accoglienza e socialità".

"Per il futuro – conclude il presidente – abbiamo in progetto la realizzazione di altre postazioni in luoghi strategici. A nostro avviso, donare una seconda vita ai libri offre un’opportunità di socialità alla cittadinanza e allo stesso tempo è un’azione che permette di ridurre la produzione di rifiuti. Credo che la nostra storia dimostri come cultura, solidarietà e sostenibilità possano coesistere".