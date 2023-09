Boom di accessi al polo culturale "Più di tremila in soli due mesi"

Il Polo Culturale ’Il Pico’ è decollato. Sì può considerare senz’altro positiva la partenza del nuovo spazio che ospita la Biblioteca comunale "Eugenio Garin" nella vecchia sede del liceo Pico. Inaugurata alla fine dello scorso giugno in due soli mesi di apertura ha già registrato oltre 3.100 presenze e più di 3.700 prestiti (di tutte le sezioni: ragazzi, letture, saggi, multimediali, ecc) . Da pochi giorni – con l’approssimarsi dell’apertura del nuovo anno scolastico – è partita, poi, l’applicazione dell’orario invernale, che faciliterà ancora di più gli accessi e la frequenza. E qui un’altra importante novità. La Biblioteca sarà aperta 55 ore settimanali, tutti i lunedì dalle 14 alle 19, mentre dal martedì al sabato sarà garantito l’orario continuato dalle 9 alle 19. Si tratta di uno sforzo importante, con riferimento all’apertura pomeridiana il sabato pomeriggio, che permette di elevare la Biblioteca al livello della "Loria" di Carpi e della "Delfini" di Modena, e che sarà garantito dai 10 operatori che si alternano durante la settimana al fine di fornire la presenza attiva di 5 operatori al mattino e 4 nella fascia pomeridiana (a presidio di tutti i desk).

"L’autunno poi vedrà partire tutte le proposte culturali studiate per il Polo Culturale ’Il Pico’ – commenta l’assessora alla Cultura Marina Marchi –. Sono già stati calendarizzati una serie di incontri con autori e scrittori. Inoltre, l’avvio dell’anno scolastico sarà accompagnato da diverse iniziative culturali e divulgative. Ed è imminente la partenza della collaborazione con le università di Trento, Verona, Modena e Reggio Emilia che svolgeranno ad ottobre il "Summer Camp", proprio all’interno de ’Il Pico’, così come tante aziende del territorio che hanno individuato nel nostro hub culturale con luogo ideale per la formazione". Gli operatori e l’amministrazione sono già al lavoro per definire le proposte didattiche dedicate alle scuole, con percorsi specifici e proposte bibliografiche, che vanno dall‘infanzia sino alla scuola secondaria. Già attivo un ricco calendario di iniziative ospitate dalla struttura: dopo i Buskers e la Notte Gialla ci si prepara per la Settimana europea della Mobilità. Tutto il patrimonio contenuto all‘interno della struttura (parliamo di oltre 46mila volumi e diverso altro materiale) è stato "taggato" con tecnologia RFID: per disincentivare i furti ma soprattutto per rendere le operazioni di prestito e restituzione più veloci, precise e automatizzabili al massimo. Una scelta voluta per incentivare l’autonomia degli utenti, liberando tempo per i bibliotecari, impegnati nel lavoro di back office e nei servizi di "reference" personalizzati a richiesta. Entro l’anno, infine, si spera di bandire la gestione dello spazio caffetteria, che renderà il nuovo Polo un punto di incontro e scambio ancora più accogliente e centrale nella vita culturale cittadina.

Alberto Greco