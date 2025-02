Boom di adesioni per il corso sull’arte della pasta

Si è chiuso lunedì scorso con tanti sorrisi e sorprendenti adesioni anche da fuori regione il corso sull’arte della pasta tirata col mattarello che ha organizzato La San Nicola, ovvero l’associazione che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza l’annuale Sagra del Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. "Sono stati 21 i partecipanti – spiega Gianni Degli Angeli, presidente di La San Nicola – ma le richieste sono state molte di più. Per 5 serate, sotto la guida delle Maestre Sfogline di Castelfranco, i corsisti hanno potuto apprendere tanti segreti di quest’arte. Ogni sera hanno partecipato per una parte didattica i consorzi dei prodotti Dop e Igp modenesi come Abtm, Lambrusco, Prosciutto, Parmigiano Reggiano, tutti sotto l’ala protettrice di Piacere Modena. Non è mancato anche il Nocino, rappresentato dell’Ordine di Spilamberto. L’età media è stata piuttosto giovane, con persone provenienti fino da Pisa e dagli Appennini, che si sono cimentate nell’arte della sfoglia al mattarello. Le prime sfoglie sono state realizzare con 2 uova e 2 etti di farina, poi le cose sono diventate sempre più complesse e più grandi. Ogni sera sono stati prodotti col mattarello e poi con la coltellina a mano tagliatelle, tagliolini e pappardelle, maltagliati e formati per il brodo, nonché gli strichetti. Dalla terza lezione, tortelloni di ricotta, cannelloni e lasagne. Non sono mancate nozioni sul brodo e sulle salse per il bollito. Conclusione alla grande col ripieno della ricetta depositata per il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia. La San Nicola da sempre porta avanti questa tradizione del mattarello che, tuttavia, sta via via scomparendo. Continuiamo a vedere molti mattarelli nelle vetrine dei pastifici, per poi vedere le macchine tirapasta ai tavoli da lavoro. Noi invece continuiamo a divulgare i saperi legati a questa arte".