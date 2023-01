Boom di denunce tra le mura di casa "Più numerose di quelle per droga"

I reati per maltrattamenti contro familiari e conviventi superano per la prima volta in Emilia-Romagna quelli che riguardano il testo unico in materia di stupefacenti. E’ quanto emerge dall’attività delle Procure del distretto presentata in occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Bologna. "Ancora in crescita è molto numerose sono le iscrizioni contro autori noti per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale (maltrattamenti contro familiari e conviventi), passate da 2.610 a 2.708 a noti, +3,75% – ha detto nel suo intervento il procuratore generale facente funzioni Lucia Musti – Si tratta delle iscrizioni più numerose contro autori noti fra i reati considerati nella rilevazione per l’anno giudiziario. Appare del tutto singolare che queste iscrizioni siano per la prima volta superiori a quelle per il testo unico in materia di stupefacenti per cui sono state pari a 2.638".

In Emilia-Romagna si registra inoltre "un poderoso aumento" di reati legati alla criminalità minorile, non solo dal punto di vista quantitativo (+21% nell’area penale), ma anche "sotto il profilo della gravita’ delle condotte denunciate", visto che emerge "una significativa crescita di denunce per alcune più gravi tipologie di reato e per delitti riconducibili alla violenza di genere", prosegue Musti. Nel dettaglio "sono diminuiti i reati di pornografia minorile (-33% rispetto all’anno precedente), mentre sono aumentate lesioni (+31%), rapine (+8%) ed estorsioni (+46%), espressioni di un sempre maggior ricorso alla violenza, spesso senza scopo o per beni di scarso valore".

L’inaugurazione dell’anno giudiziario è da sempre l’occasione per fare il punto sulle ’lungaggini’ della giustizia, civile e penale. "Vi sono delle singolari situazioni di vacanza che mi preoccupano e che preoccupano l’avvocatura". A maggior ragione perché "siamo messi alle strette dal Pnrr perché dobbiamo produrre numeri, perché i finanziamenti che l’Europa ci dà sono legati a numeri", ha detto il presidente della Corte d’appello di Bologna, Oliviero Drigani. Il tribunale di Modena, ad esempio, ha 4 posti vacanti, manca cioè il 9,8% dei giudici; mentre in Procura mancano 3 pm e la scopertura è al 21,4%. Gravi carenze anche tra il personale amministrativo: manca il 21,9% del personale negli uffici. Per quanto riguarda la durata dei processi penali di primo grado a Modena, il 71,8% viene definito entro 6 mesi, il 10,9% entro l’anno, il 5,9% tra uno e due anni, l’11,4% oltre i due anni. Per quanto riguarda la prescrizione, incide per il 44% in Procura, per il 4,3% negli uffici Gip e per il 6% a processo. I procedimenti penali con indagato noto iscritti nell’ultimo anno giudiziario sono stati 9.486, 6.174 quelli definiti, con una pendenza di 8.691 inchieste ancora aperte in Procura. Sono 41 quelle finite con richiesta di archiviazione per prescrizione (0,7%).