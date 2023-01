"Boom di feriti gravi tra i pedoni Strategie per mitigare il traffico"

di Gianpaolo Annese

Negli ultimi tempi sta crescendo la gravità delle condizioni di chi viene falciato. Lo stillicidio di pedoni e ciclisti travolti lascia sempre sgomenti, ma l’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale guidata dal presidente regionale Mauro Sorbi – in questi giorni a Bologna impegnato nella battaglia contro la riduzione della luminosità dei led in città – ha scoperto un dato inquietante: "Il numero di persone investite nel corso del 2022 a Modena è rimasto sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, ma un particolare ci ha fatto fare un balzo sulla sedia: il numero di pedoni feriti gravi, praticamente raddoppiato, passato da 17 a 31 in un anno, bilancio provvisorio". Vale a dire che quando vengono investiti l’impatto è più violento che in passato.

"Modena ha un tasso di incidentalità in regione rilevante, è la seconda dopo Bologna per numero di morti: nel 2022 in tutto il territorio provinciale sono stati 40 e turba anche un’altra evidenza: l’incremento della cosiddetta ‘sinistrosità autonoma’, cioè quelli che vanno a schiantarsi o finiscono fuori strada da soli: sono ormai il 42 per cento del totale, praticamente uno su due". Due dati che rivelano il nocciolo delle cause: una sempre maggiore velocità che rende particolarmente infausto l’impatto e l’aumento delle distrazioni. A cui si aggiunge un terzo fattore: "Risultano sempre di più le persone che si mettono al volante mentre sono ubriachi. Sarebbe opportuno dotarsi di un etilometro monouso quando ci si mette alla guida". Sta inoltre emergendo, ha notato l’Osservatorio, "l’aumento di quello che si potrebbe definire ’un’anarchia stradale’, un’aggressività tra automobilisti, elemento che dovrebbe spingere istituzioni e associazioni a trovare strategie per spingere i cittadini al fair play tra chi guida i veicoli".

Diagnosticato il male urge ora una terapia efficace. A Bologna per esempio si sta sperimentando la zona 30 in tutta la città, un rimedio che a Modena il Comune ha programmato per il 2030 individuando 11 zone nelle quali le automobili dovranno attenersi tassativamente ai limiti. "Il problema delle zone 30 – riflette Sorbi – è che tu però devi mettere nelle condizioni il cittadino di potersi avvalere di mezzi pubblici alternativi o piste ciclabili vere così come avviene nelle città estere prese a modello, altrimenti la regola non viene accettata". Fondamentale può risultare l’introduzione di elementi di ‘traffic calming’: la divisione delle carreggiate attraverso isole spartitraffico, le strisce pedonali che fanno accendere delle lampadine a 100 metri di distanza quando vengono calpestate da un pedone così da destare l’attenzione dell’automobilista, il rialzamento dell’attraversamento, piste ciclabili vere, con cornicioni divisori, e non le attuali corsie delimitate solo dalle strisce". Poi naturalmente ciclisti e pedoni sono chiamati alla prudenza: "Per rendersi maggiormente visibili si consiglia ai ciclisti, la pettorina, il campanellino e i catarifrangenti, e per i pedoni di procedere nella direzione opposta al senso di marcia delle auto nelle strade più buie".