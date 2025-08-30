Boom di iscrizioni ai nidi: "Tutti hanno trovato posto"

A pochi giorni dall’avvio delle attività dei nidi cittadini, previsto per lunedì, il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini annuncia un risultato importante, ovvero l’azzeramento totale delle liste d’attesa. "In questi giorni stiamo incontrando, insieme all’assessore Savigni, tutte le famiglie che per la prima volta usufruiranno del servizio, per sottolineare quanto il nido sia fondamentale per la nostra Amministrazione: non solo – spiega il primo cittadino - un aiuto concreto nella conciliazione tra vita e lavoro, ma soprattutto una scelta educativa forte, che offre ai più piccoli opportunità di socializzazione e basi solide per il futuro".

I numeri confermano l’interesse crescente delle famiglie nei confronti di un servizio oggi indispensabile: nel 2023 le domande di iscrizione erano infatti ‘solo’ 232, sono salite a 254 nel 2024 e, nel solo primo semestre del 2025 ne sono già arrivate 166, tutte accolte nelle strutture comunali o convenzionate. A ottobre si riapriranno le iscrizioni, e sarà possibile accogliere tutte le domande, anche delle famiglie che non si erano iscritte in primavera.

"E con orgoglio – dice ancora Mesini – possiamo dire che ogni famiglia che ha presentato domanda ha trovato posto. Era un obiettivo dell’Amministrazione, ed è una promessa mantenuta, perché nessun bambino è stato escluso mentre a gennaio 2024, ad esempio, erano più di 65 i bambini che non avevano trovato accoglienza".

Un traguardo raggiunto grazie "ad un lavoro accurato, frutto – spiega l’assessore Savigni - dell’impegno, della professionalità e della disponibilità degli uffici". Con l’apertura di una nuova sezione al Nido Rodari e l’aumento dei posti in convenzione, aggiunge Savigni, "siamo riusciti a garantire il posto a tutti. Ora ci prepariamo ad accogliere le nuove richieste che arriveranno a ottobre per gli inserimenti di gennaio".

L’Amministrazione comunale, insomma, guarda già avanti: "A gennaio – sottolinea ancora il sindaco - aprirà il nuovo Nido Parco, con altre sezioni aggiuntive immerse nel verde del Parco Ducale. Per noi l’esperienza del nido è fondamentale nella crescita di ogni bambino, e continueremo a lavorare perché sia sempre accessibile, formativa e piacevole per tutti".