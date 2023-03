Boom di rifiuti abbandonati Hera: "In campo 12 squadre per raccogliere i sacchi"

L’avvio del porta a porta in città mette a dura prova la pazienza dei cittadini, sempre più alle prese con il pattume abbandonato ovunque, e la macchina organizzativa di Hera che evidentemente non riesce a risolvere tutte le situazioni critiche (tantissime) che si stanno creando.

Molti cittadini si chiedono come mai nessuno passa per giorni e giorni a raccogliere i sacchi di rifiuti lasciati sulle strade, nei piazzali, nei parcheggi e nelle aiuole (anche il ’Rifiutologo’ purtroppo non è più così puntuale) e perché gli stessi autisti dei camion di raccolta non scendano dal mezzo per prendere e buttare i rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti. Già, perché?

"Già da diversi mesi abbiamo più che triplicato questo tipo di servizio – dice Hera in una nota stampa – e ogni giorno ci sono oltre 12 squadre costantemente al lavoro per raccogliere, con mezzi idonei e nei tempi più rapidi possibile, tutti i rifiuti che alcuni cittadini modenesi – una minoranza, per fortuna – preferiscono abbandonare a terra invece di ricorrere ai servizi ambientali a loro disposizione"

Come mai l’attività di raccolta degli abbandoni viene svolta da squadre specializzate e non dagli autisti dei camion?

"Ci sono diverse ragioni e la prima è tecnica – continua Hera – a Modena i camion per la raccolta dei rifiuti sono automatizzati e attivano l’apertura per lo stivaggio dei rifiuti solo nel momento in cui il cassonetto viene sollevato per lo svuotamento. Di fatto, quindi, questi mezzi possono raccogliere solo rifiuti che siano già dentro i cassonetti. Inoltre, durante ogni turno i camion raccolgono una sola tipologia di rifiuto (indifferenziata, carta, plastica). Perciò, anche se fosse possibile scendere continuamente dal camion e gettare manualmente i rifiuti al loro interno (azioni non possibili per rischi e vincoli sia operativi che di sicurezza), farlo significherebbe oltretutto compromettere la raccolta differenziata: le squadre dedicate alla raccolta abbandoni, invece, per quanto possibile dividono e raccolgono separatamente i rifiuti abbandonati e lo fanno in piena sicurezza. Infine, ci sono due problemi legati alla viabilità e all’efficienza ed efficacia del servizio – conclude Hera – i 26 camion che quotidianamente circolano per la città, infatti, svuotano 3.000 cassonetti ogni giorno. Se gli autisti si fermassero per raccogliere i rifiuti abbandonati non potrebbero garantire il regolare svuotamento dei contenitori stradali e creerebbero grave disagio al traffico".

Sul tema interviene anche la Lega. "E’ preoccupante il fatto che la nuova ’gestione’ dei rifiuti stia portando all’accumulo di spazzatura attorno ai cassonetti in vere e proprie montagne, dimostrando nei fatti che il sistema logistico è ben lontano dall’essere a regime per poter adempiere ai propri scopi. Dal nostro punto di vista la scelta di questo sistema non è dettata da una vera spinta a differenziare di più, perché Modena registra delle percentuali di differenziazione e riciclo ben al di sopra della media nazionale ed europea. Sia da un punto di vista di decoro urbano sia da un punto di vista di raccolta questo sistema è fallimentare e lento e restituisce inevitabilmente l’immagine di una città sommersa dai rifiuti".