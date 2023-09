Boom di turisti a ’Casa Fiorita’: "Tanti stranieri si fermano qui"

Il meteo favorevole di quest’inizio settembre permette ancora di ammirare a Piandelagotti la ’casa fiorita’. Nonostante le forti intemperie primaverili e la siccità, anche nel 2023 questa casa e il suo affascinante giardino continuano infatti ad offrire ancora lo stupendo spettacolo di milioni di fiori a chi passa per Piandelagotti. È davvero impossibile transitare da questa zona senza essere colpiti dai colori floreali della casa dei coniugi Caselli, Claudio ed Elena, rallentando e sostando (spesso in lunghe file) per ammirarla e fotografarla meglio. "Non solo italiani, ma anche stranieri – raccontano i coniugi – si fermano per visitare il giardino e la casa, scattando innumerevoli foto. Con alcuni restiamo poi in contatto, con altri ci scambiamo consigli floreali, tutti porteranno poi queste immagini non solo in Italia ma anche all’estero". Per Ferdinando Lunardi, ‘patron’ di Piandelagotti, la casa Caselli e i fiori posti lungo tutto il paese sono uno straordinario veicolo di promozione turistica: "Finora Piandelagotti era conosciuto come zona di grande pregio ambientale e soprattutto per lo sci nordico -dice Lunardi- sia per i campioni locali che per le piste da sci da fondo. Ora tutto il paese trae sempre più attrattiva per l’aspetto floreale quale gradevole attrattiva di un angolo di Appennino che merita di essere più conosciuto e valorizzato". Ed infatti di anno in anno aumentano le postazioni floreali anche in paese, ma aumenta anche l’impegno necessario, economico e lavorativo: basti pensare all’innaffiatura che Claudio tutte le mattine effettua col trattore per le vie del paese. "Spero negli di enti interessati – ha detto – per poter allargare gli angoli coi fiori e mantenerli adeguatamente".

Già da altri comuni italiani, specie toscani, vi è stato l’interessamento a copiare alcune delle postazioni ideate da Claudio ed Elena, come le ‘dame’ colonne fiorite di grande impatto visivo. "Il clima di Piandelagotti è particolare, qui l’inverno dura più a lungo che da altre parti. Abbiamo quindi scelto varietà di fiori (anche dall’estero) valutandole con le condizioni climatiche locali di un’estate più corta che altrove. In pratica abbiamo ottenuto un’alternanza di fioriture che si susseguono nelle tre stagioni: tarda primavera, estate, inizio autunno. Il tutto è un grande impegno, ma lo facciano con grande passione. Ed è bello vedere che in paese apprezzano e seguono la nostra iniziativa". Già alcuni angoli paesani, come le fontane, sono stati restaurati e valorizzati con decine di postazioni di fiori multicolori che danno anche ulteriore rilievo alle artistiche sculture di Dario Tazzioli.

g. p.