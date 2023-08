Boom di visitatori in provincia Ma Confartigianato avverte: "Senza forza lavoro non durerà"

Bene il turismo galoppante, ma senza forza lavoro nei settori interessati da questo mercato, a inciampare e arretrare miseramente basterebbe un secondo. Questa è, in sintesi, la previsione di Lapam Confartigianato per la provincia modenese.

Perché sì, i risultati dell’analisi fatta da Lapam sulla domanda turistica in provincia fa (li riportiamo nel pezzo a fianco) sono incoraggianti. Sulla scia di questo successo, le aspettative per l’estate 2023 sono positive e, soprattutto, "trainano la domanda di lavoro" premette Lapam Confartigianato Modena. Ammesso, per l’appunto, che la forza lavoro poi si riesca a trovare.

"Nei tre mesi da luglio a settembre 2023 – spiega l’associazione – le imprese modenesi prevedono l’entrata di 21.360 lavoratori di cui oltre la metà, il 57,4%, in micro e piccole imprese".

A livello settoriale, sempre secondo l’indagine interna fatta da Lapam, il 16,5% della domanda di lavoro proviene dai servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, in crescita del 39% rispetto allo stesso periodo del 2022. Senza contare che i vantaggi portati dal turismo non sono solo legati al mercato del lavoro, ma anche dal giro economico che, su scala regionale, rappresenta una fetta importante. "La spesa di turisti stranieri in Emilia-Romagna nel 2022 – riporta Lapam – ammonta a 2,1 miliardi di euro, con un aumento di 777 milioni di euro rispetto alla spesa registrata nel 2021".

Il Made in Italy la fa da padrone, specialmente agli occhi dei turisti stranieri (a Modena, rispetto al 2022, l’affluenza dall’estero è cresciuta del 35,8%).

Il comparto principale in provincia è quello di abbigliamento e calzature, legato dunque al mondo della moda, che conta 1.063 imprese; sul filone gastronomico, seguono le 596 imprese dell’agroalimentare, 451 ristoranti e pizzerie, oltre a 163 bar, caffè e pasticcerie.

La vera emergenza tuttavia è rappresentata "dalla carenza di figure professionali che lavorino in questi mesi estivi – considera Federica Marcacci, presidente Turismo Licom Lapam Confartigianato –. Il rischio è che senza lavoratori si comprometta proprio la qualità dell’offerta stessa".

"I datori di lavoro sono professionisti seri e corretti e offrono contratti di lavoro adeguati alle necessità del personale – prosegue Marcacci –. Abbiamo bisogno di sensibilizzare i giovani e invogliarli a intraprendere un percorso di crescita, che può essere molto gratificante".

Il tema della fatica nel reperire personale, soprattutto se si parla di lavori stagionali, ormai è noto. Puntare tutto sulla disponibilità delle nuove generazioni, però, non può certo bastare. "Servono anche incentivi e sgravi fiscali per gli imprenditori – puntualizza la presidnete –. È vero che il turismo c’è, ma i costi per i gestori sono alti, e a fronte anche di un aumento di presenze i margini di guadagno diminuiscono".

g.ben.