Borghi pronto a insediarsi. Tre donne in giunta

Dopo il voto e l’incontro di ieri mattina con la commissaria prefettizia dottoressa Teresa Inglese, che gli ha passato le consegne, e col segretario comunale facente funzione, il Sauro Borghi ter è pronto a riprendere il suo cammino. Per l’insediamento c’è già una data ed è quella del 10 giugno. Ma, dopo la riunione che giovedì ha avuto il gruppo dei 12 candidati della lista "San Prospero 2030 – Sauro Borghi sindaco" sono ormai noti anche i nomi delle figure che andranno a comporre la nuova giunta: un uomo e tre donne.

Accanto a Sauro Borghi che manterrà per sé le deleghe a Urbanistica, Lavori pubblici, Ambiente e Personale, ci sarà il vicesindaco Matteo Borghi, cui sono state conferite le deleghe a Sport, Associazionismo, Volontariato e Rapporti con le frazioni; Glenda Garzetta che avrà le deleghe a Servizi sociali e Sanità; Chiara Meletti cui faranno capo le deleghe a Bilancio, Comunicazione e Benessere animale e, infine, Maria Lucia Lazzarini che si occuperà di Scuola, Cultura e Pari opportunità.

Probabile che nella stessa seduta due dei consiglieri eletti chiamati in giunta rassegneranno le dimissioni dal consiglio per favorire il subentro in consiglio comunale dei primi due non eletti della lista "San Prospero 2030". Da qui a una decina di giorni, dunque, San Prospero riavrà la sua amministrazione comunale, anche se il sindaco in questi giorni è stato subito impegnato su alcuni dossier fondamentali, primo di tutti quello relativo all’accordo Aimag Hera, per il quale il sindaco di Carpi Righi ha annunciato la volontà di imprimere una accelerazione, che non consentirebbe al Comune di San Prospero di aver tempo di esaminare a fondo i contorni della proposta di cessione del controllo della società multiservizi della Bassa ad Hera. Operazione, peraltro, molto criticata in ambienti tecnici e professionali dell’Area Nord, oltre che dal gruppo di Aimag per il Territorio. L’accomodarsi di San Prospero alla "tavola", preparata da Carpi, Concordia, Bomporto e dai sindaci di Lega e del centrodestra, è decisivo perché col suo 1,66%, che scenderebbe nel caso di accordo a 1,30%, il Comune di San Prospero è decisivo per mantenere il controllo pubblico - come chiesto da Atersir - nelle gare dei servizi in scadenza.

Intanto, dalle fila dell’opposizione la lista "Un Comune per tutti", guidata da Eva Baraldi, ha fatto sapere che "sosterremo – scrive la sua leader sui social - l’amministrazione ogni volta che le proposte saranno in linea con i valori e il progetto in cui crediamo; al tempo stesso, saremo attenti affinché siano tutelati gli interessi e le esigenze di tutti i cittadini".

Alberto Greco